Liga 1 Max EN VIVO : es el canal que transmite el partido de Universitario vs. Los Chankas por la fecha 19 del Torneo Clausura de la Liga 1. ¿Cómo ver Liga 1 Max EN VIVO? Para que puedas ver Liga 1 Max EN DIRECTO, tienes las opciones de verlo por cable o streaming. Si lo quieres ver por TV en cable, deberás contratar cualquiera de los siguientes cableoperadores: DirecTV, Claro TV, Win, entre otros. Si quieres ver el clásico online por internet, podrás sintonizar la app de Liga 1 Play o Zapping TV, que están disponibles en iOS y Android, además, también lo podrás mirar desde su sitio web.

