Ver Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 10 de mayo de 2026, a las 6:00 p.m. (hora peruana), que son las 8:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 5:00 PM de México y las 12:00 AM de España. ¿Dónde ver? Liga 1 Max, transmite el partido en Perú a través de DirecTV, Win, Claro TV, Mi Fibra y Zapping TV. Fanatiz lo pasa en Estados Unidos. Sigue la transmisión EN DIRECTO por El Comercio.

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