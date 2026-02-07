Liga 1 Max: cómo ver Alianza Lima vs Comerciantes Unidos online por Torneo Apertura de Liga 1

Ver Alianza Lima vs Comerciantes Unidos EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Alejandro Villanueva por la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 8 de febrero de 2026, a las 6:00 p.m. (hora peruana), que son las 8:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 5:00 PM de México y las 12:00 AM de España. ¿Dónde ver? Liga 1 Max, transmite el partido en Perú a través de Claro TV, DirecTV, Win, Claro TV, Mi Fibra y Zapping TV. Fanatiz lo pasa en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

