Ver Alianza Lima vs Melgar EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el estadio Alejandro Villanueva por la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, lunes 9 de marzo de 2026, a las 8:30 p.m. (hora peruana), que son las 10:30 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 7:30 PM de México y las 2:30 AM de España. ¿Dónde ver? Liga 1 Max, transmite el partido en Perú a través de Claro TV, DirecTV, Win, Claro TV, Mi Fibra y Zapping TV. Fanatiz lo pasa en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas poco confiables.

VIDEO RECOMENDADO Sigue los partidos de Alianza Lima en la Liga 1, Copa Libertadores y amistosos aquí. Entérate de todos los detalles del equipo blanquiazul en vivo.