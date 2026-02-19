Liga 1 MAX gratis, Alianza Lima vs. Sport Boys por Torneo Apertura de Liga 1

Por Redacción EC

Ver vs EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el estadio Alejandro Villanueva por la fecha 4 del Torneo Apertura de la . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, viernes 20 de febrero de 2026, a las 8:00 p.m. (hora peruana), que son las 10:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 7:00 PM de México y las 2:00 PM de España. ¿Dónde ver? Liga 1 Max, transmite el partido en Perú a través de Claro TV, DirecTV, Win, Claro TV, Mi Fibra y Zapping TV. Fanatiz lo pasa en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

Partidos de Alianza Lima EN VIVO.
Sigue los partidos de Alianza Lima en la Liga 1, Copa Libertadores y amistosos aquí. Entérate de todos los detalles del equipo blanquiazul en vivo.

