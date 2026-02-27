Por Redacción EC

Ver vs EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el estadio Héroes de San Ramón por la fecha 5 del Torneo Apertura de la . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 28 de febrero de 2026, a la 1:15 p.m. (hora peruana), que son las 3:15 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 12:15 PM de México y las 7:15 PM de España. ¿Dónde ver? Liga 1 Max, transmite el partido en Perú a través de Claro TV, DirecTV, Win, Claro TV, Mi Fibra y Zapping TV. Fanatiz lo pasa en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

Partidos de Alianza Lima EN VIVO.
Sigue los partidos de Alianza Lima en la Liga 1, Copa Libertadores y amistosos aquí. Entérate de todos los detalles del equipo blanquiazul en vivo.

