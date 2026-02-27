Ver Sporting Cristal vs Sport Huancayo EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el estadio IPD de Huancayo por la fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 28 de febrero de 2026, a las 11:00 a.m. (hora peruana), que son la 1:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 10:00 AM de México y las 5:00 PM de España. ¿Dónde ver? Liga 1 Max, transmite el partido en Perú a través de Claro TV, DirecTV, Win, Claro TV, Mi Fibra y Zapping TV. Fanatiz lo pasa en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

