Sporting Cristal sufrió un duro revés jugando de local tras caer ante CD Moquegua (2-1) en el Estadio Alberto Gallardo por la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Los celestes fueron sorprendidos desde el inicio con el juego del rival, que se adelantó con gol de Édgar Lastre (15) tras ganarle la posición a los defensores rivales y definir sin arquero. En el complemento, Cristian Mejía estiró la ventaja (46′) tras un mal rechazo de Leandro Sosa. La reacción de Cristal llegó a los 53′ de penal, luego de una mano de un defensor rival. Con ello, los celestes se quedaron con 11 puntos y muy lejos de los primeros lugares del Apertura.

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