Por Redacción EC

Ver vs EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el estadio Alberto Gallardo por la fecha 4 del Torneo Apertura de la . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 21 de febrero de 2026, a las 4:00 p.m. (hora peruana), que son las 6:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 5:00 PM de México y las 10:00 PM de España. ¿Dónde ver? Liga 1 Max, transmite el partido en Perú a través de Claro TV, DirecTV, Win, Claro TV, Mi Fibra y Zapping TV. Fanatiz lo pasa en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO
Liga 1 EN VIVO
Mira los partidos de tu equipo favorito en la Liga 1 Te Apuesto mediante DirecTV y Liga 1 Max en vivo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Transmisión Liga 1 Max online: cómo ver partido de Alianza Lima vs. Sport Boys por Torneo Apertura de Liga 1
Fútbol peruano

Transmisión Liga 1 Max online: cómo ver partido de Alianza Lima vs. Sport Boys por Torneo Apertura de Liga 1

¿En qué canales TV transmiten gratis Alianza Lima vs. Sport Boys y a qué hora juegan por Liga 1?
Fútbol peruano

¿En qué canales TV transmiten gratis Alianza Lima vs. Sport Boys y a qué hora juegan por Liga 1?

Qué canal TV transmite gratis Universitario vs Cristal y a qué hora juegan por el Torneo Apertura 2026
Fútbol peruano

Qué canal TV transmite gratis Universitario vs Cristal y a qué hora juegan por el Torneo Apertura 2026

Liga 1 Max en directo: dónde transmiten el partido Universitario vs Cristal, por el Torneo Apertura 2026
Fútbol peruano

Liga 1 Max en directo: dónde transmiten el partido Universitario vs Cristal, por el Torneo Apertura 2026