Por Rogger Fernández

Liga 1 Max EN VIVO: es el canal oficial que transmite el partido de vs desde el estadio Los Chankas este domingo 8 de noviembre del 2026. Los blanquiazules, aunque no dependen de sí mismos, jugarán una de sus últimas cartas para lograr el título del Torneo Clausura 2026. Por su parte, el cuadro local necesita los tres puntos para mantenerse dentro de los ocho primeros del acumulado y lograr un cupo internacional. ¿Cómo ver Liga 1 Max EN VIVO en Perú y Sudamérica? A continuación te mostramos qué opciones tienes para ver Liga 1 MAX.

Liga 1 Max EN VIVO: transmite el partido de Alianza Lima vs. Los Chankas HOY ONLINE por la jornada 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
Liga 1 Max EN VIVO: transmite el partido de Alianza Lima vs. Los Chankas HOY ONLINE por la jornada 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

¿Dónde ver Liga 1 Max ONLINE, Alianza Lima vs. Los Chankas?

Para ver el partido de Alianza Lima vs. Los Chankas, en Liga 1 Max EN VIVO, tienes que contar con un servicio de cabo o streaming en Perú como Movistar TV, DirecTV, etc. Repasa las siguientes opciones oficiales:

  • Plataforma Oficial L1 MAX: Puedes contratar el servicio directamente desde su sitio web oficial L1MAX o descargando la aplicación L1 MAX en Play Store, App Store y Smart TVs. Ofrece planes mensuales para ver los partidos desde tu celular, laptop o televisor.
  • DGO (DirecTV GO): Si cuentas con una suscripción al servicio de streaming de DirecTV, puedes sintonizar el canal en vivo desde cualquier dispositivo compatible.

¿En qué canales TV transmiten Liga 1 Max EN VIVO, Alianza Lima vs. Los Chankas?

Puedes contratar el canal como un paquete adicional contratando el servicio con los principales operadores del país:

OperadorCanales de Transmisión
Movistar TVCanal 14 (SD) y Canal 714 (HD)
Claro TVCanal 510 (SD) y Canal 1510 (HD) (mediante Claro TV+)
DirecTVCanal 604 (SD) y Canal 1604 (HD)
Best CableCanal 12
Otros operadoresWIN y Mi Fibra

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