Liga 1 Max en vivo: es el canal oficial que transmite el partido de Alianza Lima vs Sporting Cristal desde el estadio Alberto Gallardo este jueves 29 de octubre del 2026. Íntimos y rimenses luchan por mantenerse en la pelea por el Clausura 2026, ambos necesitan de una victoria para no despegarse de los líderes. ¿Cómo ver Liga 1 Max EN VIVO en Perú y Sudamérica? A continuación te mostramos qué opciones tienes para ver Liga 1 MAX.

Liga 1 Max EN VIVO: transmite el partido de Alianza Lima vs. Sporting Cristal HOY ONLINE por la jornada 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

¿Dónde ver Liga 1 Max ONLINE, Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

Para ver el partido de Alianza Lima vs. Sporting Cristal, en Liga 1 Max EN VIVO, tienes que contar con un servicio de cabo o streaming en Perú como Movistar TV, DirecTV, etc. Repasa las siguientes opciones oficiales:

Plataforma Oficial L1 MAX: Puedes contratar el servicio directamente desde su sitio web oficial L1MAX o descargando la aplicación L1 MAX en Play Store, App Store y Smart TVs. Ofrece planes mensuales para ver los partidos desde tu celular, laptop o televisor.

Puedes contratar el servicio directamente desde su sitio web oficial L1MAX o descargando la aplicación L1 MAX en Play Store, App Store y Smart TVs. Ofrece planes mensuales para ver los partidos desde tu celular, laptop o televisor. DGO (DirecTV GO): Si cuentas con una suscripción al servicio de streaming de DirecTV, puedes sintonizar el canal en vivo desde cualquier dispositivo compatible.

¿En qué canales TV transmiten Liga 1 Max EN VIVO, Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

Puedes contratar el canal como un paquete adicional contratando el servicio con los principales operadores del país: