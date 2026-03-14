Ver Sporting Cristal vs Sport Boys EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Alberto Gallardo por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 15 de marzo de 2026, a las 11:00 a.m. (hora peruana), que son las 1:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 10:00 AM de México y las 5:00 PM de España. ¿Dónde ver? Liga 1 Max, transmite el partido en Perú a través de DirecTV, Win, Claro TV, Mi Fibra y Zapping TV. Fanatiz lo pasa en Estados Unidos. Sigue la transmisión EN DIRECTO por El Comercio.

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