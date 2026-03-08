Ver Universitario vs Los Chankas EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Los Chankas de Andahuaylas por la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 8 de marzo de 2026, a las 3:30 p.m. (hora peruana), que son las 5:30 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 2:30 PM de México y las 9:30 PM de España. ¿Dónde ver? Liga 1 Max, transmite el partido en Perú a través de DirecTV, Movistar TV, Win, Claro TV, Mi Fibra y Zapping TV. Fanatiz lo pasa en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

