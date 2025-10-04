Ver Alianza Lima vs. Alianza Universidad EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el estadio Heráclio Tapia por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 5 de octubre del 2025, a la 12:00 p.m. (hora peruana), que son las 2:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 11:00 AM de México y las 7:00 PM de España. ¿Dónde ver? Liga 1 Max, transmite el partido en Perú a través de DirecTV, Win, Claro TV, Mi Fibra y Zapping TV. Fanatiz lo pasa en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue los partidos de Alianza Lima en la Liga 1, Copa Libertadores y amistosos aquí. Entérate de todos los detalles del equipo blanquiazul en vivo.