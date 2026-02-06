Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Liga 1 Max en vivo: ver transmisión del partido de Universitario vs Cusco FC por la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 desde el estadio Inca Garcilaso de la Vega.
Liga 1 Max en vivo: ver transmisión del partido de Universitario vs Cusco FC por la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 desde el estadio Inca Garcilaso de la Vega.
Por Redacción EC

Ver vs EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega por la fecha 2 del Torneo Apertura de la . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 7 de febrero de 2026, a las 8:00 p.m. (hora peruana), que son las 10:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 7:00 PM de México y las 2:00 AM de España. ¿Dónde ver? Liga 1 Max, transmite el partido en Perú a través de DirecTV, Movistar TV, Win, Claro TV, Mi Fibra y Zapping TV. Fanatiz lo pasa en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO

Liga 1 EN VIVO
Mira los partidos de tu equipo favorito en la Liga 1 Te Apuesto mediante DirecTV y Liga 1 Max en vivo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Fútbol peruano: experiencia extranjera o talento local en la Liga 1 2026
ECData

Fútbol peruano: experiencia extranjera o talento local en la Liga 1 2026

Los Cocos vs Playa del Sol: ver transmisión del partido por la Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026
Fútbol peruano

Los Cocos vs Playa del Sol: ver transmisión del partido por la Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026

Brisas/La Isla vs Playa Blanca 2015/2016 Oro: ver transmisión del partido por la Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026
Fútbol peruano

Brisas/La Isla vs Playa Blanca 2015/2016 Oro: ver transmisión del partido por la Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026

Brisas/La Isla vs Playa Blanca: ver transmisión del partido por la Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026 - Clone
Fútbol peruano

Brisas/La Isla vs Playa Blanca: ver transmisión del partido por la Copa Juvenil Mitsubishi Asia 2026 - Clone