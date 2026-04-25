Liga 1 MAX EN VIVO: canal que transmite el partido de Alianza Lima vs Atlético Grau por la jornada 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2026 en el Estadio Mansiche de Trujillo. Si buscar cómo ver el partido de Alianza Lima, L1 Max es la señal oficial del duelo en Perú, mientras que Fanatiz lo pasa en el resto de Sudamérica, con opciones tanto en TV como en streaming.

¿Cómo ver L1 Max en Perú EN VIVO?

En Perú, el encuentro será transmitido por L1 Max, canal disponible en los cableoperadores: Claro TV, BestCable, DirecTV, Movistar TV, entre otros.

Para verlo online, puedes acceder a L1 Play y Fanatiz, las plataformas de streaming que permiten seguir la señal en vivo desde celulares, tablets, laptops y Smart TV. Solo necesitas contar con una suscripción activa o adquirir el servicio directamente.

¿Cómo ver L1 Max en Argentina EN VIVO?

En Argentina, L1 Max ofrece la transmisión del partido a través de Fanatiz, donde podrán ver el partido en vivo vía internet, con la posibilidad de acceder desde cualquier dispositivo sin depender del decodificador.

¿Cómo ver L1 Max en Colombia EN VIVO?

En Colombia, L1 Max también ofrece la transmisión del partido mediante Fanatiz, plataforma de streaming que permite seguir el encuentro en tiempo real, siendo una alternativa práctica para ver fútbol online.

¿Cómo ver DirecTV en el resto de Sudamérica?

En países como Chile, Uruguay, Ecuador, Bolivia y Paraguay, L1 Max también ofrece la plataforma de streaming Fanatiz disponible en toda la región, permitiendo ver los partidos en vivo o en diferido, con acceso multiplataforma y cobertura completa del torneo.

L1 Max y L1 Play: la opción principal para ver La Liga 1 en Sudamérica

L1 Max es el canal exclusivo para seguir la Liga 1 en Sudamérica, gracias a su señal L1 Play en Perú y Fanatiz en el resto de países. Ambas señales ofrecen una experiencia completa tanto en televisión como en streaming.

Con estas opciones, los hinchas podrán seguir cada detalle del partido entre Alianza Lima y Atlético Grau sin perderse ninguna jugada.