Ver Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio IPD de Huancayo por la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, viernes 30 de enero de 2026, a las 12:00 p.m. (hora peruana), que son las 2:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 11:00 AM de México y las 6:00 PM de España. ¿Dónde ver? Liga 1 Max, transmite el partido en Perú a través de Movistar TV, DirecTV, Win, Claro TV, Mi Fibra y Zapping TV. Fanatiz lo pasa en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Mira los partidos de tu equipo favorito en la Liga 1 Te Apuesto mediante DirecTV y Liga 1 Max en vivo.