Ver Liga 1 MAX en vivo: mira el partido de Sporting Cristal vs Binacional en el estadio Guillermo Briceño Rosamedina de Juliaca por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025, este sábado 16 de agosto de 2025, a las 5:30 de la tarde (hora peruana). ¿Dónde ver? Liga 1 MAX es el canal que transmite el partido. Se puede seguir por cable en Perú a través de DirecTV, Claro TV, Win y Best Cable. También puedes mirar L1 MAX vía streaming, mediante DGO (DIRECTV GO), desde dispositivos como celulares, tablets, televisores smarTV, entre otros.

