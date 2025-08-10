Ver Liga 1 MAX En vivo: mira el partido de Cristal vs Melgar en el estadio Alberto Gallardo por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025, este miércoles 30 de julio de 2025, a las 11:00 AM (hora peruana). ¿Dónde ver? Liga 1 MAX es el canal que transmite este encuentro. Se puede seguir por cable en Perú a través de DirecTV, Claro TV, Win y Best Cable. También puedes mirar L1 MAX vía streaming, mediante DGO (DIRECTV GO), desde dispositivos como celulares, tablets, televisores smarTV, entre otros.

