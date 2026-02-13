Por Redacción EC

Ver vs EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Complejo Deportivo Juan Pablo II, en Chongoyape, por la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 14 de febrero de 2026, a las 3:15 p.m. (hora peruana), que son las 5:15 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 2:15 PM de México y las 9:15 PM de España. ¿Dónde ver? Liga 1 Max, transmite el partido en Perú a través de Claro TV, DirecTV, Win, Claro TV, Mi Fibra y Zapping TV. Fanatiz lo pasa en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO
Liga 1 EN VIVO
Mira los partidos de tu equipo favorito en la Liga 1 Te Apuesto mediante DirecTV y Liga 1 Max en vivo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

¿Qué canales TV pasan, Alianza Lima vs Alianza Atlético y a qué hora juegan por el Torneo Apertura de la Liga 1?
Fútbol peruano

¿Qué canales TV pasan, Alianza Lima vs Alianza Atlético y a qué hora juegan por el Torneo Apertura de la Liga 1?

Liga 1 Max en directo: dónde transmiten Sporting Cristal vs Juan Pablo II por Torneo Apertura de Liga 1
Fútbol peruano

Liga 1 Max en directo: dónde transmiten Sporting Cristal vs Juan Pablo II por Torneo Apertura de Liga 1

Señal Liga 1 Max en vivo gratis - Transmisión, Universitario vs Cienciano por el Torneo Apertura 2026
Fútbol peruano

Señal Liga 1 Max en vivo gratis - Transmisión, Universitario vs Cienciano por el Torneo Apertura 2026

¿Por qué canales pasan partido de Universitario vs Cienciano y a qué hora comineza por fecha 3 del Torneo Apertura?
Fútbol peruano

¿Por qué canales pasan partido de Universitario vs Cienciano y a qué hora comineza por fecha 3 del Torneo Apertura?