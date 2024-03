Sporting Cristal vs. Melgar: partido por la octava jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto . Los rimenses son líderes con 17 unidades y quieren sumar un nuevo triunfo para despegar hacia el título, pero los mistianos están en alza y llegan a Lima en busca del golpe. ¿Dónde ver? El canal que va a pasar el encuentro es Liga 1 MAX. ¿Cómo ver? La señal de L1 MAX se encuentra en DirecTV, Claro TV y Best Cable. La transmisión también se puede seguir vía streaming en DirecTV GO (DGO) y Liga1 Play. ¿En qué horario juegan? El duelo inicia a las 9:00 de la noche (hora peruana).

