Ver Universitario vs. Atlético Grau por Liga 1 MAX EN VIVO: sigue la transmisión del partido por la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. El encuentro se disputa este domingo 21 de julio, desde la 1:00 de la tarde (hora peruana), en el estadio Campeones del 36. ¿Cómo ver? El partido se puede seguir a través del canal Liga 1 MAX, que transmiten DirecTV, Claro TV y Best Cable. El partido se verá por streaming en plataformas como DirecTV GO (DGO), Claro TV+, Fanatiz, Zapping y L1 Play. El conjunto ‘crema’ llega a este duelo tras apabullar 3-0 a Carlos Mannucci; por su lado, los ‘albos’ empataron sin goles ante Alianza Atlético.

VIDEO RECOMENDADO ¿Qué países se encuentran en zona de clasificación directa al próximo Mundial?