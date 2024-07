Alianza Lima vs. Unión Comercio en vivo

Alianza Lima vs. Unión Comercio por Liga 1 MAX EN VIVO: sigue la transmisión del partido por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. El encuentro se disputa este martes 30 de julio, desde las 7:30 de la noche (hora peruana), en el estadio Alejandro Villanueva, casa de los ‘íntimos’, en Matute, La Victoria. ¿Cómo ver? El partido se puede seguir a través del canal Liga 1 MAX, que transmiten DirecTV, Claro TV y Best Cable. El partido de Alianza Lima también se ve por streaming en plataformas como DirecTV GO (DGO), Claro TV+, Fanatiz, Zapping y L1 Play. El conjunto blanquiazul viene de caer 2-1 ante Universitario de Deportes, un resultado que causó la salida del entrenador Alejandro Restrepo.