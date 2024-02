¿Cómo ver Sporting Cristal vs Los Chankas por televisión y streaming? El partido se puede seguir a través del canal Liga 1 MAX, que se encuentra en operadores de cable como DirecTV, Best Cable y Claro TV. También se puede ver por internet en plataformas online como DirecTV GO (DGO) y Liga 1 Play. Sporting Cristal quiere recuperar terreno luego de romper si racha de victorias iniciales. Los Chankas es el equipo sorpresa de la temporada y no pretende ceder protagonismo. El compromiso por la fecha 4 del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto se disputa este jueves 15 de febrero en el Estadio Nacional.

