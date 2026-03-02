Por Jasson Curi Chang

En la fecha 5 del Torneo Apertura, el fútbol no solo se jugó con los pies. También se disputó con micrófonos abiertos, declaraciones al filo y frases que, más que explicar partidos, terminaron retratando estados de ánimo, sospechas, autocríticas y frustraciones. El campeonato de la Liga 1 avanza, pero el ruido alrededor empieza a ser tan protagonista como el balón.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.