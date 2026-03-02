En la fecha 5 del Torneo Apertura, el fútbol no solo se jugó con los pies. También se disputó con micrófonos abiertos, declaraciones al filo y frases que, más que explicar partidos, terminaron retratando estados de ánimo, sospechas, autocríticas y frustraciones. El campeonato de la Liga 1 avanza, pero el ruido alrededor empieza a ser tan protagonista como el balón.

Aquí, lo que se dijo el fin de semana.

La polémica llegó desde Cajamarca. Piero Serra, defensor de UTC, no ocultó su molestia tras la derrota agónica ante Alianza Lima. “Siempre le regalan el partido a ellos (Alianza Lima)”, disparó, apuntando directamente al arbitraje. El reclamo nace de una jugada puntual: un despeje suyo que terminó en córner —según el árbitro— y que derivó en el gol del triunfo blanquiazul a los 90+1’. Para Serra, la jugada no debió existir. Para la tabla, en cambio, significó que Alianza se trepe al primer lugar con 13 puntos.

En Alianza, la narrativa fue distinta. Renzo Garcés, hoy inesperado goleador del plantel íntimo con tres tantos en la temporada, relativizó su protagonismo ofensivo. “No pensaba ser el goleador, pero esto es un equipo, cualquiera puede hacer un gol”, dijo el central, dejando en claro que su racha responde más a coyunturas que a un cambio de rol. En Alianza, los goles llegan desde atrás… y también desde el discurso colectivo.

🎙️Renzo Garcés: "Primero darle la gloria y la honra a Jesús (...) Estoy muy orgulloso de pertenecer a este grupo porque es una familia".



📽️ Nota de nuestro periodista @kevin23pacheco #UTC 0-1 #AlianzaLima



📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/6a8egzADjM#L1MAX… pic.twitter.com/LZ9dWUrxiP — L1MAX (@L1MAX_) February 28, 2026

La frase más llamativa del fin de semana, sin embargo, no salió de un estadio peruano sino de un set. Invitado al programa “Enfocados”, Arturo Vidal sorprendió con una confesión que resonó fuerte en La Victoria: “Me hubiese gustado jugar en Alianza Lima”. El capitán chileno, hoy en Colo Colo, dejó ver su simpatía por el club íntimo, trazando un puente emocional entre dos instituciones históricamente conectadas.

En Ate, Universitario ganó, pero no convenció. Y su héroe lo sabe. Lisandro Alzugaray, autor del 1-0 ante FC Cajamarca, optó por la autocrítica: “No fue nuestro mejor partido”. El argentino marcó su primer gol en la temporada justo cuando la paciencia del hincha empezaba a agotarse. Su sinceridad, más que el tanto, fue el mensaje.

Del otro lado, la indignación fue más explícita. Arley Rodríguez cuestionó con dureza una acción de Caín Fara: “La primera de Fara es roja. Sube el pie donde no debe y ni amarilla le sacó”. Ni el VAR intervino, ni el árbitro Joel Alarcón mostró tarjeta alguna en todo el partido. La sensación de impunidad quedó flotando en el aire.

“La primera de Fara es roja. Sube el pie donde no debe y ni amarilla le sacó. Si la ves en cámara lenta te da otra perspectiva, pero ni siquiera fue a verla. El VAR con las pulsaciones más tranquilas pudo revisar la jugada”



Arley Rodríguez, jugador de FC Cajamarca.



🎥… pic.twitter.com/23YPAXWdDA — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) March 2, 2026

Y en Huancayo, Paulo Autuori no maquilló la caída de Cristal. “La actitud muy floja, muy mala. Jugamos pensando en el partido de la Libertadores”, sentenció tras el 2-1 sufrido ante el ‘Rojo Matador’. Los celestes apenas suman cinco puntos y su técnico ya encendió las alarmas.

Fecha 5, varias frases. El campeonato sigue, pero el relato paralelo —ese que se juega en zona mixta— empieza a definir climas tanto como los resultados.

