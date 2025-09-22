Rondelli, “el profesor de informática” y cómo convirtió a Cusco FC en “la amenaza elegante”: Ortiz Bisso y los secretos del equipo sensación del campeonato

El hombre detrás de la sensación del campeonato le puso mute a su sueño de futbolista a los 16 años. Hizo lo que muy pocos: darse cuenta que por más que le gustara la pelotita, carecía de las condiciones para convertirla en una profesión. Eligió, entonces, estudiar para entrenador. Pero en Argentina le exigían tener 25 años para hacer el curso, así que se decantó por otra carrera mientras aguardaba que avanzara el calendario. El joven Miguel Rondelli se convirtió en profesor de informática.

La historia del entrenador argentino es, como diría un economista alanista, heterodoxa. Antes de llegar a Cusco FC solo había dirigido dos clubes, ambos ecuatorianos: Universidad Católica y Emelec. Al primero lo tomó cuando era técnico de los juveniles y el DT del plantel de primera renunció. Lo hizo ganar tres partidos y clasificó a la Libertadores. En el año y pico que estuvo ahí sumó más puntos de los que perdió. Del cuadro eléctrico no tiene un buen recuerdo porque el caos institucional se lo engulló con tenedor y cuchillo. A finales del 2023, llegó al Perú.

Agradezco este reconocimiento, pero quiero destacar el excelente trabajo en equipo que estamos realizando. La dedicación y colaboración tanto de los miembros del CT como de los jugadores y personal de apoyo son la base de nuestros logros. https://t.co/4t72r6aniW — Miguel Rondelli (@MiguelRondelli) July 22, 2025

Cusco FC fue fundado en el 2009 con el nombre de Real Garcilaso. Tras ganar la Copa Perú, rápidamente se convirtió en animador del viejo Descentralizado. Sus mejores campañas fueron con Freddy ‘Petróleo’ García, con el que fue subcampeón dos veces y en el 2013 llegó a Cuartos de Final de la Copa Libertadores.

Su propietario es el empresario Julio Vásquez, un exitoso hombre de negocios con intereses en nuestro país y México, quien en algún momento se creyó omnipresente y empezó a cambiar técnicos como camisas (Reynoso e Ibáñez son dos de sus víctimas). El club cayó en una espiral de confusión y mediocridad.

Desde finales del 2023 mantiene a Rondelli en el cargo y la apuesta ha sido exitosa. El bonaerense ha armado un plantel sólido, ordenado y práctico. Tiene un buen arquero -Pedro Díaz-, al goleador del campeonato -Facundo Callejo- y nombres que empiezan a hacerse familiares en los rankings semanales (Colito, Fuentes, Colman, Silva, Da Silva y el resucitado Álvaro Ampuero).

El goleador del campeonato destaca en Cusco FC, serio candidato para ganar el Torneo Clausura y jugar las finales de la Liga 1 Te Apuesto.

Diego Rebagliati cree que Rondelli le ha dado a Cusco una estructura sólida y ordenada. Además, a diferencia de otros cuadros de altura que tratan de ahogar al rival a punta de centros, consigue lo mismo juntando pases, sin dejar de salir desde atrás con la pelota bien jugada.

Vicente Cisneros considera que es un equipo “que te seduce con la posesión de la pelota, que usa el lateral derecho como interior, algo que pocos hacen”, pero considera que su defensa no parece tan sólida cuando queda mano a mano con los atacantes rivales. Añade que “le faltan variantes, lo que puede hacerle daño en la fase final del torneo”.

Así es el club que vive sin mayores sobresaltos económicos, tiene un complejo deportivo en la ciudad de Oropesa -la Casa Dorada- y una camiseta que parece cosida en pan de oro. Es Cusco F.C., la amenaza elegante.

***

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.