Cusco FC cayó 3-2 ante Universitario de Deportes, y sumó su segunda derrota consecutiva en el Torneo Clausura de la Liga 1. Una derrota que lo aleja del liderato por cinco puntos, aunque tiene un partido pendiente. Miguel Rondelli no se guardó nada tras el duelo en el Estadio Monumental.

“Hemos jugado dos partidos y tuvimos dos derrotas al igual que Universitario en el torneo pasado. Esto es larguísimo, para mí esto no es una final, es un partido de 3 puntos, igual que contra ADT. El equipo está para pelear y tenemos un partido menos, si logramos sumar ahí la diferencia es de dos puntos y eso es un partido” indicó el DT.

Asimismo, se refirió a aquellos que critican la derrota ante un rival directo como Universitario, y les puso un alto de forma categórica.

“Lo único que pido es que no falten el respeto, hagan el show que quieran pero no falten el respeto, decir que nos echamos para atrás, decir que nos achicamos, decir que arrugamos, decir que los equipos de provincia pelean y se caen. Repito, decimosegundo presupuesto, 22 jugadores profesionales, no sé cuántos equipos le van a jugar a la ‘U’ así”, aseveró.

El DT, además, no dudó en elogiar la labor de su plantel, remarcando que si bien su plantel no es el de mejor presupuesto, les sobra inteligencia y personalidad.

“Cusco tiene inteligencia más que plata, tiene personalidad para jugar estos partidos, se perdió pero equipos han venido acá y no sé si plantaron como Cusco. No nos quieran poner una mochila, estamos orgullosos de la campaña que estamos haciendo. Otros equipos no pueden pelear arriba y le meten la responsabilidad a Cusco. Es un club de provincia con el décimo primer presupuesto y la diferencia en la tabla general con Cusco no es tan grande”, mencionó.

