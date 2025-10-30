Universitario ya aseguró el tricampeonato pero el Torneo Clausura de la Liga 1 sigue en juego. Cerca al final, cada partido es crucial. En este contexto, la Conar ha dado a conocer la programación arbitral completa para la fecha 17 del certamen, que se disputará a lo largo del próximo fin de semana.

La atención se centra en el duelo que abrirá la jornada el viernes, donde Alianza Lima recibirá a Melgar. El encargado de impartir justicia en este vibrante encuentro será Pablo López como juez principal, contando con el apoyo de Alejandro Villanueva en la sala VAR. El partido está programado para las 8:00 p.m. en Matute.

Otro compromiso de alta relevancia se jugará el sábado en Cutervo. El enfrentamiento entre Comerciantes Unidos y Sporting Cristal estará bajo la supervisión de Michael Espinoza. La tecnología del VAR será manejada por Robin Segura. Este cotejo iniciará a las 3:15 de la tarde.

A continuación, revisa la programación completa de árbitros y asistentes para la jornada de Liga 1 Te Apuesto.

Viernes 31 de octubre

8:00 p.m. Alianza Lima vs. Melgar

Árbitro: Pablo López

Árbitro VAR: Alejandro Villanueva

Sábado 1 de noviembre

1:00 p.m. Los Chankas vs. Ayacucho FC

Árbitro: Edwin Ordóñez

Árbitro VAR: Fernando Legario

3:15 p.m. Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal

Árbitro: Michael Espinoza

Árbitro VAR: Robin Segura

6:00 p.m. Deportivo Garcilaso vs. ADT

Árbitro: Julio Quiroz

Árbitro VAR: César García

Domingo 2 de noviembre

1:00 p.m. Alianza UDH vs. Cusco FC

Árbitro: Augusto Menéndez

Árbitro VAR: Jhonathan Zamora

3:30 p.m. Atlético Grau vs. Alianza Atlético

Árbitro: Jordi Espinoza

Árbitro VAR: David Huamán

6:00 p.m. Sport Boys vs. UTC

Árbitro: Diego Haro

Árbitro VAR: Sebastián Lozano

6:00 p.m. Cienciano vs. Juan Pablo II

Árbitro: Joel Alarcón

Árbitro VAR: Hiberth Villegas

**

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.