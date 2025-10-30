Universitario ya aseguró el tricampeonato pero el Torneo Clausura de la Liga 1 sigue en juego. Cerca al final, cada partido es crucial. En este contexto, la Conar ha dado a conocer la programación arbitral completa para la fecha 17 del certamen, que se disputará a lo largo del próximo fin de semana.
La atención se centra en el duelo que abrirá la jornada el viernes, donde Alianza Lima recibirá a Melgar. El encargado de impartir justicia en este vibrante encuentro será Pablo López como juez principal, contando con el apoyo de Alejandro Villanueva en la sala VAR. El partido está programado para las 8:00 p.m. en Matute.
Otro compromiso de alta relevancia se jugará el sábado en Cutervo. El enfrentamiento entre Comerciantes Unidos y Sporting Cristal estará bajo la supervisión de Michael Espinoza. La tecnología del VAR será manejada por Robin Segura. Este cotejo iniciará a las 3:15 de la tarde.
A continuación, revisa la programación completa de árbitros y asistentes para la jornada de Liga 1 Te Apuesto.
Viernes 31 de octubre
- 8:00 p.m. Alianza Lima vs. Melgar
Árbitro: Pablo López
Árbitro VAR: Alejandro Villanueva
Sábado 1 de noviembre
- 1:00 p.m. Los Chankas vs. Ayacucho FC
Árbitro: Edwin Ordóñez
Árbitro VAR: Fernando Legario
- 3:15 p.m. Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal
Árbitro: Michael Espinoza
Árbitro VAR: Robin Segura
- 6:00 p.m. Deportivo Garcilaso vs. ADT
Árbitro: Julio Quiroz
Árbitro VAR: César García
Domingo 2 de noviembre
- 1:00 p.m. Alianza UDH vs. Cusco FC
Árbitro: Augusto Menéndez
Árbitro VAR: Jhonathan Zamora
- 3:30 p.m. Atlético Grau vs. Alianza Atlético
Árbitro: Jordi Espinoza
Árbitro VAR: David Huamán
- 6:00 p.m. Sport Boys vs. UTC
Árbitro: Diego Haro
Árbitro VAR: Sebastián Lozano
- 6:00 p.m. Cienciano vs. Juan Pablo II
Árbitro: Joel Alarcón
Árbitro VAR: Hiberth Villegas
