Alianza Lima vs. FC Cajamarca ya no se jugará el 22 de noviembre: este es el nuevo horario. Foto: Liga 1
Alianza Lima vs. FC Cajamarca ya no se jugará el 22 de noviembre: este es el nuevo horario. Foto: Liga 1
Por Redacción EC

La Liga 1 modificó la programación del partido entre Alianza Lima y FC Cajamarca por la última jornada del Torneo Clausura 2026. El encuentro, que inicialmente estaba previsto para el domingo 22 de noviembre, se disputará un día antes en el estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute.

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