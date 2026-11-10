La Liga 1 modificó la programación del partido entre Alianza Lima y FC Cajamarca por la última jornada del Torneo Clausura 2026. El encuentro, que inicialmente estaba previsto para el domingo 22 de noviembre, se disputará un día antes en el estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute.

La noticia genera expectativa entre los hinchas blanquiazules que tenían previsto asistir al último compromiso de su equipo en el segundo certamen de la temporada. El cambio se produce durante el parón por la fecha FIFA y también tiene implicancias para FC Cajamarca, que todavía pelea por mantenerse en la máxima categoría del fútbol peruano.

Según comunicó, la Liga 1 actualizó la programación del compromiso entre blanquiazules y cajamarquinos.

De esta manera, el partido se jugará el sábado 21 de noviembre a las 3:30 p. m., en el estadio Alejandro Villanueva. Inicialmente, el encuentro estaba programado para el domingo 22 de noviembre, en simultáneo con los compromisos de Universitario y Sporting Cristal.

Alianza Lima y FC Cajamarca llegan con objetivos distintos

El compromiso tendrá distintos intereses deportivos para ambos equipos. Alianza Lima ya no tiene posibilidades de conquistar el Torneo Clausura 2026, por lo que buscará cerrar su participación en el campeonato con un resultado positivo ante su público.

Alianza Lima vs. FC Cajamarca. (Foto: LFP)

Por su parte, FC Cajamarca afrontará el encuentro con la necesidad de sumar tres puntos para mantener sus opciones de permanecer en la Liga 1. El equipo cajamarquino se encuentra en la zona baja de la tabla acumulada y también estará pendiente de los resultados de sus rivales directos, entre ellos ADT y CD Moquegua.

¿Cuándo saldrán a la venta las entradas para Alianza Lima vs. FC Cajamarca?

Tras conocerse la modificación de la programación, los hinchas blanquiazules esperan que Alianza Lima anuncie los precios y el procedimiento para adquirir las entradas del encuentro en Matute.

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