El fútbol peruano tiene algo que ningún VAR puede revisar: la palabra caliente del fin de semana. Cada fecha de la Liga 1 deja goles, polémicas y también frases que se quedan rebotando en el aire como un centro mal despejado. La sexta jornada del Torneo Apertura 2026 no fue la excepción. Hubo gestos que pidieron explicación, victorias que dejaron confesiones inesperadas y derrotas que obligaron a buscar respuestas frente al micrófono.

Estas fueron las frases más picantes del fin de semana.

Juan Reynoso, técnico de Melgar

“No soy malagradecido con Alianza”

“Matute es mi casa”

El técnico rojinegro regresó a Matute y el resultado no fue amable: derrota 3-1 ante Alianza Lima. Sin embargo, el momento más comentado no ocurrió durante el partido, sino después. Reynoso hizo gestos hacia la tribuna íntima que algunos interpretaron como provocación. En conferencia de prensa aclaró el gesto y recordó su vínculo histórico con el club victoriano. “No soy malagradecido con Alianza”, dijo primero. Luego reforzó la idea con una frase cargada de memoria futbolera: “Matute es mi casa”. Una declaración que mezcló nostalgia, respeto y la inevitable tensión de perder en un estadio que conoce demasiado bien.

"MATUTE ES MI CASA. ES UNA LEYENDA URBANA EL QUE YO NO HAYA QUERIDO VENIR AQUÍ" 💪🏻



Juan Reynoso respondió con respecto a cuando fue DT de la Selección y no fue a Matute. 🏟️



📹 @Josemaria_Sandg pic.twitter.com/q1DaqFloWR — Ovacion.pe (@ovacionweb) March 10, 2026

Pablo Guede, técnico de Alianza Lima

“Algunos jugadores jugaron con una pierna”

La victoria 3-1 sobre Melgar dejó a Alianza Lima con 16 puntos en el Apertura y con una sensación clara de equipo competitivo. Pero Guede eligió hablar menos del resultado y más del sacrificio. “Algunos jugadores jugaron con una pierna”, dijo el técnico argentino, dejando entrever que el plantel compitió con molestias físicas. El mensaje no fue de drama, sino de orgullo: un elogio a la humildad de sus futbolistas, capaces de empujar incluso cuando el cuerpo pide pausa.

Jairo Vélez, volante de Alianza Lima

“Estoy dispuesto para la selección”

Gol, asistencia y una actuación que lo puso entre los mejores del partido. Vélez firmó su noche más completa con camiseta blanquiazul y, cuando terminó el encuentro, la pregunta era inevitable: la selección peruana. El mediocampista ecuatoriano-peruano no esquivó el tema. “Estoy dispuesto para la selección”, dijo con naturalidad. No fue una exigencia, sino una declaración de disponibilidad. En el fútbol, a veces las convocatorias empiezan con una frase así.

"No somos los peores cuando no nos salen las cosas ni los mejores ahora que se pudo ganar bien. Lo más grande que puede encontrar un jugador es la SELECCIÓN, yo estoy dispuesto"

Jairo Vélez, jugador de Alianza Lima



Jairo Vélez, jugador de Alianza Lima



📹 @Landivar_renato pic.twitter.com/MM4ZCxyKIX — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) March 10, 2026

Javier Rabanal, técnico de Universitario

“El resultado es exagerado”

Universitario perdió el invicto en Andahuaylas tras caer 3-1 ante Los Chankas. Un golpe inesperado para un equipo que hasta hace poco era sinónimo de estabilidad. En la conferencia posterior, Rabanal eligió una lectura distinta al marcador. “El resultado es exagerado”, afirmó el técnico español. Su análisis apuntó a lo que considera un desarrollo más equilibrado del partido. Sin embargo, en el fútbol los goles pesan más que las sensaciones, y la ‘U’ terminó la fecha en el cuarto lugar con 11 puntos.

Williams Riveros, defensor de Universitario

“Nos está costando un poquito agarrar lo que pide el profe”

Si el técnico intenta explicar el resultado, el vestuario intenta explicar el momento. Riveros habló con honestidad sobre el proceso de adaptación al estilo de Rabanal. “Nos está costando un poquito agarrar lo que pide el profe”, reconoció el zaguero paraguayo. No fue una excusa, sino una admisión pública de que el equipo aún está en construcción. En el fútbol, admitirlo también es parte del camino.

Gustavo Zevallos, directivo de Sporting Cristal

“No entiendo cómo un extranjero a quien se le abre las puertas para trabajar pueda cometer un acto de racismo como este”

No todas las frases del fin de semana nacieron del fútbol. Algunas surgieron de la indignación. En la victoria 3-1 de Sporting Cristal sobre Alianza Atlético, el partido quedó marcado por un hecho lamentable: el jugador Franco Coronel insultó con la palabra “macaco” al brasileño Cristiano Da Silva. Tras el encuentro, Gustavo Zevallos fue contundente. “No entiendo cómo un extranjero a quien se le abre las puertas para trabajar pueda cometer un acto de racismo como este”, dijo. El caso ahora espera una sanción que marque un precedente.

Así se habló el fútbol este fin de semana: con orgullo, autocrítica, ambición y también con la obligación de señalar lo que no debe repetirse. Porque en la Liga 1, como en la vida, las palabras también juegan su propio partido.

