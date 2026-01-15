“Nos estamos disparando a los pies”: ¿Más extranjeros en la Liga 1 atenta contra los Cari y los Maxloren en un segundo año sin bolsa de minutos?

“No ha servido”, repitió en varias ocasiones Juan José Oré, uno de los pocos técnicos del Perú que se ha dedicado su vida a la formación de jugadores. “Ahora hay poco trabajo porque no se apuestan por las divisiones menores. Antes habían clubes que sí apostaban por menores y debería ser todo lo contrario. Pero no es así”, nos dice ahora, cuando la llama está encendida por la inminente aceptación por parte de la Liga de Fútbol Profesional de permitir siete extranjeros en cancha en la Liga 1, sin contar a los nacionalizados.

Alianza Lima, por ejemplo, tiene de momento seis refuerzos foráneos (el portero Viscarra, el defensor Antoni, los volantes Gaibor y Cantero, y los atacantes Castillo y Girotti), además de dos nacionalizados (Vélez y Gentile). Es decir, son ocho -que pueden ser nueve- de once jugadores titulares. Universitario, por su parte, tiene la misma cantidad de extranjeros que el compadre (los defensas Riveros, Di Benedetto, Fara y Carabalí, el volante Fértoli y el delantero Gassama) y dos nacionalizados (los volantes Pérez Guedes y Calcaterra), pero también podrían sumar dos naturalizados más (Riveros y Di Benedetto rendirían examen fin de mes), lo que les permitiría fichar tres extranjeros más.

“Los clubes no quieren invertir en menores y toman el camino más fácil de apoyar a una directiva de decir que se pueden traer 7 extranjeros. Entonces no hay oportunidad para el talento peruano. Nos estamos disparando a los pies”, indica, ofuscado, un Nolberto Solano que a lo lejos mira con cierta decepción cómo está la Liga 1. ‘Ñol’ fue parte del proceso mundialista con Ricardo Gareca y trabajó con la Sub 23 de Perú en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

La queja no viene desde ahora. Con el pasar de los años se ha ido aumentando la cantidad de extranjeros en el torneo peruano, independientemente de la bolsa de minutos. En 2020, por la pandemia del COVID-19, se permitió cinco extranjeros en cancha. Un año antes la cantidad de refuerzos de afuera era la misma, aunque solo podían jugar juntos cuatro. Desde 2024 se optó por aumentar a seis y este 2026 serían siete.

“No pueden pedir recambio generacional y poner 6 extranjeros en el campo, 3 o 4 nacionalizados y pocos peruanos”, vociferó Josepmir Ballón, siete veces campeón del fútbol peruano, en marzo del año pasado. “Ese es uno de los tantos puntos que llevan al tacho el fútbol peruano y me duele porque los maltratados somos los jugadores peruanos. No tengo nada en contra de los extranjeros pero no podemos cerrarle las puertas a los jóvenes que vienen atrás porque si queremos sudamericanos, mundiales, y cambiar esto tenemos que empezar por lo de abajo y lo nuestro. Y si a lo nuestro no le damos valor, estamos fregados”, sentenció.

Aunque, por su parte, el scout peruano Víctor Zaferson cree que el aumento de cupos “favorecerá a la competitividad”, siempre y cuando los extranjeros que lleguen sean “bien elegidos”. “En 2025 hubo una semana internacional en la que ningún club peruano perdió jugando con refuerzos del extranjero. Eso debería repetirse este año de manera más frecuente”.

¿En realidad no debutan los juveniles?

En la temporada 2025 de la Liga 1 debutaron 33 jugadores Sub 20. Es decir, por diversos motivos, sí hubieron técnicos que le dieron la oportunidad a los jóvenes nacionales. Sin embargo, de toda esa cifra solo cuatro superaron los diez partidos disputados (Piero Cari en Alianza Lina, Nilton Ramírez en Alianza UDH, Fabio Agurto y Josué Canova en Juan Pablo II). Y de los mencionados, solo Cari (20 partidos) y Agurto (23 PJ) lograron igualar o pasar la valla de los veinte.

Cari fue la mejor aparición que hubo en la Liga 1 en 2025, no solo porque el entonces técnico Néstor Gorosito decidió darle la oportunidad en el primer equipo, sino por lo que mostró tanto en el torneo doméstico como en la Copa Libertadores. “Me recuerda a Juan Román Riquelme”, señaló el propio Gorosito sobre su dirigido de 17 años.

Lo que vio Gorosito también lo descubrió Óscar Ibáñez, técnico de la selección peruana, en la Videna. Ya tenía su nombre en agenda antes de ser nombrado seleccionador, en febrero de este año. Por eso en su primera convocatoria, para la fecha doble de marzo, lo convocó como ‘sparring’ y en los entrenamientos quedó -él como su comando técnico- gratamente sorprendido.

Los Sub 20 que debutaron en la Liga 1 2025:

Jugador Club Edad de debut Partidos en 2025 Jonathan García Juan Pablo II 15 años, 11 meses, 26 días 1 Leonardo del Rosario Sport Boys 16 años, 10 meses, 14 días 1 Duham Ballumbrosio Cristal 17 años, 06 días 4 Carlos Salgado Cristal 17 años, 7 meses, 14 días 1 José Davey Sport Boys 17 años, 04 meses, 20 días 2 Piero Cari Alianza Lima 17 años, 07 meses, 8 días 20 Franco Mendoza Cristal 17 años, 10 meses, 16 días 2 Jair Moretti Cristal 18 años, 2 meses, 5 días 8 Nicolás Rengifo Universitario 18 años, 2 meses, 19 días 1 Axel Cabellos Cristal 18 años, 4 meses, 19 días 5 Bryan Arias Alianza 18 años, 6 meses, 27 días 1 Nilton Ramírez Alianza UDH 19 años, 8 meses, 23 días 17 Fabrizio Lora Cristal 19 años, 8 meses, 10 días 1 Adriano Espinoza Juan Pablo II 19 años 08 meses 14 días 4 Nicolás Paz Sport Boys 19 años 08 meses 25 días 1 Michel Estela Melgar 19 años 09 meses 09 días 1 Andersson Pumacajia Melgar 19 años, 09 meses, 13 días 1 Juan Delgado Alianza 19 años 10 meses 4 Sebastián Flores Universitario 19 años 10 meses 04 días 1 Carlos Gómez Alianza 20 años 06 días 3 Víctor Flores Sport Boys 20 años 11 meses 04 días 3 Samir Villacorta Garcilaso 20 años 08 meses 14 días 2 Fabio Agurto Juan Pablo II 20 años 15 días 23 Jime Tuesta Ayacucho FC 20 años 03 meses 06 días 2 Henry Caparó Cristal 20 años 03 meses 11 días 11 Josué Canova Juan Pablo II 20 años 04 meses 03 días 16 Jean Franco Valer Garcilaso 20 años 04 meses 19 días 7 Joao Cuenca Cristal 18 años 07 meses 01 día 1 Henri Espinoza Grau 18 años 09 meses 20 días 1 Mateo Rodríguez Cristal 18 años 11 meses 16 días 6 Arnold Cotito Cristal 19 años 08 meses 08 días 1 Jhojan Garcilazo ADT 20 años 06 meses 17 días 4 Hans Aquino Ayacucho FC 20 años 11 meses 27 días 2 Fuente: Transfermarkt

¿Debe volver la bolsa de minutos?

Manuel Barreto, director del Departamento de Selecciones Nacionales de Menores de la Federación Peruana de Fútbol, se refirió al universo de jugadores juveniles en el fútbol peruano, resaltando la Liga 3 en el desarrollo de futbolistas. Pero no fue esquivo a la posibilidad de tener de regreso la bolsa de minutos.

“Yo estoy absolutamente convencido que tenemos un universo Sub 20 con posibilidades ya de poder tener minutos en primera. He hecho una sugerencia, pero no la quiero publicar o no hacer pública porque finalmente soy una persona de equipo y la decisión no solo es mía. Entonces, ya he hecho una recomendación de qué es lo que se tiene que hacer, pero finalmente a través de la dirección de fútbol, evidentemente la Liga Profesional de Fútbol que se ha instituido, ellos tienen que aprobarlo”, señaló.

Además, agregó: “No es un0a decisión solo de la federación. Hace poco salió un tuit de número de minutos de jugadores menores de 20 años que han tenido posibilidades. Felicitar a los clubes como Cristal o como Juan Pablo, que son los dos equipos que más minutos les han dado a los sub-20, esperando que el próximo año podamos tener muchos más minutos en la mayoría de los clubes”.

Piero Cari marcó su primer gol con Alianza Lima el año pasado.

¿Cómo se trabaja en el Perú?

Un informe de El Comercio en 2025 aclaró el panorama sobre cómo los clubes trabajan sus divisiones menores en el Perú. De los 18 clubes que disputaron la Liga 1 2024, solo cinco cuentan con un predio propio que utilizan como un Centro de Alto Rendimiento: Universitario de Deportes (Campo Mar U), Sporting Cristal (La Florida), Melgar, Cusco FC y Alianza Atlético de Sullana; estos tres últimos inaugurados este año, por lo que aún falta terminar. Este año, el recién ascendido Cajamarca FC anunció que están construyendo un Centro de Alto Rendimiento.

Si bien es cierto la Liga de Fútbol Profesional exigirá para este año que un Sub 20 esté en el banco de suplentes, eso no parece ser una norma que cubra con el crecimiento. “En Argentina, todos los clubes de primera división, Nacional B (segunda) y algunos de tercera categoría, tienen casa club”, nos dice sobre el tercer país en el mundo que más futbolista exporta (995), según un estudio de CIES Football Observatory, nos dijo Walter Daniel Rui, técnico argentino que trabajó en clubes como San Lorenzo y Boca Juniors.

“Es necesario que el máximo ente exija que los equipos de fútbol profesional tengan como mínimo dos o tres categorías inferiores que puedan competir porque así se genera un sentido de pertenencia con los clubes de la región. Eso también influye a que el fútbol de descentralice”, añade.

“Lo que falta realmente en el Perú son formadores comprometidos y bien pagados. La mayoría estudia, se gradúa, pero no aplica lo aprendido. Entrenan como les gusta o como ellos creen que debería hacer. Muchos no reciben ni sueldo mínimo. Tienen 3 o 4 trabajos a la semana y solo tienen 1 hora para entrenar a los chicos Sub 12 y Sub 15. Tienen problemas de comprensión lectora y de identificación de lo que un jugador no hace y debe hacer. Todo eso es muy grave. Por eso muchos futbolistas llegan a Primera desarmados. En países más pequeños hay menos infraestructura, como en Perú, pero tienen buenos formadores. Por eso aparecen más futbolistas y llegan a la elite”, analiza Zaferson.

