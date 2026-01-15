Marco Quilca León
Marco Quilca León

Escucha la noticia

00:0000:00
“Nos estamos disparando a los pies”: ¿Más extranjeros en la Liga 1 atenta contra los Cari y los Maxloren en un segundo año sin bolsa de minutos?
Resumen de la noticia por IA
“Nos estamos disparando a los pies”: ¿Más extranjeros en la Liga 1 atenta contra los Cari y los Maxloren en un segundo año sin bolsa de minutos?

“Nos estamos disparando a los pies”: ¿Más extranjeros en la Liga 1 atenta contra los Cari y los Maxloren en un segundo año sin bolsa de minutos?

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El éxito de los ‘Jotitas’, cada vez más lejano, fue el impulso para crear la bolsa de minutos (2008). La primera y única clasificación a un Mundial en categorías menores de la mano de esa Sub 17 dirigida por Juan José Oré y orquestada por el talento de Reimond Manco fue el argumento para implementar la regla en la primera división. Se buscaba, en ese entonces, darle visibilidad a las jóvenes promesas. Fueron en total 14 años en los que, gracias a la tan criticada norma, debutaron 15 jugadores -entonces juveniles- que en 2018 se convertirían en mundialistas con la selección peruana.

TAGS