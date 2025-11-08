Ayacucho FC se imponía 1-0 ante Comerciantes Unidos en un importante duelo para definir el descenso. Con la victoria los ‘Zorros’ salían de la zona roja y tendrían que pelear su permanencia en la última jornada. Por su lado, a los ‘cutervinos’ les bastaba con un empate para quedarse un año más en primera división.

Sin embargo, a cinco minutos del final, el árbitro Diego Haro decidió suspender el partido. ¿Qué pasó?

En el primer tiempo se había informado que una piedra había impactado contra Coty Carrera, uno de los jueces de línea, proveniente de la hinchada. Haro advirtió que no toleraría una más de estas acciones.

En los minutos finales del duelo, otro aviso de objetos arrojados al terreno de juego fue la gota que derramó el vaso. Diego Haro llamó a su terna arbitral, se retiraron del campo y suspendieron el cotejo.

La Liga 1 Te Apuesto aún no ha emitido algún comunicado sobre el partido.

🎙️@cejamorales explica la situación que pasó en el Estadio Las Américas y el motivo de la suspensión de Diego Haro#AyacuchoFC 1-0 #ComerciantesUnidos



