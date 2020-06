Cuando se piensa en el fútbol como un espectáculo, el brasileño evoca esa alegría y mística que maravilla a los espectadores en las gradas de los estadios como en la TV. El Perú no ha sido ajeno a ese talento que ha enamorado a millones de hinchas en nuestro país. En los años 90 e inicios de los 2000, por no ir a tiempos más lejanos de nuestro balompié, pudimos ver la maravillosa pegada de Marquinho en los tiros libres con Alianza Lima, el drible y regates de Julinho con Sporting Cristal, como también los goles de Esidio con Universitario de Deportes.

En esa lista es difícil también no dejar de lado a Palinha, Chiquinho, Sergio Junior, entre otros futbolistas que pasaron por nuestro queridísimo Descentralizado. Entonces, si en un momento los jugadores de esa nacionalidad funcionaban en nuestro campeonato, ¿por qué hace rato que no vemos muchos brasileños jugando por acá? Dos representantes responden ante la interrogante sobre la ‘desaparición’ de este tipo de futbolistas en el Perú.

“Yo creo que en términos de rendimiento mínimo, un brasileño es más caro, sobre todo teniendo al colombiano con un rendimiento superior. En un momento que se perdió el hilo con el Perú, ya no se puede recuperar. El mercado compra lo que conoce y es difícil que un dirigente que tome el riesgo de traer un brasileño muy barato. En cambio, el argentino como el colombiano son más aventureros, y han traído buenos resultados en los últimos años”, responde el representante Óscar Balbuena, en referencia al presente del jugador extranjero en el país.





Desde Uruguay, la palabra del agente Martín Rodríguez, de la empresa Global Business Group, toma la misma perspectiva, aunque ampliándolo por toda Sudamérica. “No es que no solo van a Perú, tampoco llegan a Chile, Uruguay, Colombia o Argentina. Salvo México, al brasileño le cuesta ir. Son futbolistas que no son baratos, muy aparte de que la adaptación le cuesta más que al argentino y uruguayo. Algunos extrañan el Carnaval de Río, a otros no les gusta el frío y ponen todo muy en análisis. Si hay algo que nos les vuelva locos, no es sencillo”.

La realidad del brasileño en el mundo

Hoy en día, la situación es clara. Si bien Brasil es el país que más exporta jugadores al extranjero (1.262) por encima de Francia (1027), Argentina (972), Inglaterra (565) y España (559) de acuerdo al último informe del Observatorio de Fútbol del CIES, el principal destino para ellos es Portugal con 260 casos en la actualidad. ¿El idioma tendrá algo que ver? Definitivamente. Como bien mencionan ambos representantes, la adaptabilidad del brasileño es clave a la hora de tomar una decisión en cuanto a su futuro futbolístico, como también la billetera: los otros cuatro mercados más importantes son Italia (69), Japón (65), España (45) y Turquía (25).

Aquellos tiempos en donde el nombre de un brasileño sonaba en la prensa peruana o la llegada de uno para ponerse la camiseta número ‘10’ o ‘9’ de uno de los tres grandes del fútbol peruano parecen ajenos a la realidad de hoy en día. Es claro que en los últimos años han llegado unos cuantos como Fernando Oliveira, Leandro Franco y Ronaille Calheira, pero ese sello que había hace 20 o más años ya no pertenece a la realidad de nuestros tiempos.

El brasileño ‘enamoraba’ con la gambeta, drible y ese estilo de juego clásico que tiene en el ADN; ahora ha llegado del buen toque de los argentinos, uruguayos como colombianos. Aquellos tiempos parecen lejanos y hasta imposibles. Ya no habrá otro Julinho o Marquinho.

