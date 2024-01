Pasaron casi tres semanas de la conferencia en la que mostraron su postura en contra de las decisiones tomadas por la FPF en el campeonato nacional para esta temporada. ¿Cuál? Básicamente que no exista un tope de inscripciones de contrataciones (hoy solo se permite 25 inscritos mayores de 21 años). Además exigieron mejoras en campos, camerinos, hospedajes y traslados, y que se evalúen los horarios en los que se programan partidos en ciudades de altas temperaturas.

La primera fecha del Torneo Apertura, que se jugó este fin de semana, fue el claro ejemplo de que hubo caso omiso. Al menos el último pedido mencionado en el párrafo anterior. Atlético Grau y Alianza Atlético empataron a un gol el domingo en el estadio Campeones del 36, en Sullana, en un partido que empezó a las 2:30 de la tarde, bajo un inmenso calor con sensación térmica de 39 grados que no solo afecta a los jugadores, sino también a los hinchas que tienen prohibido llevar gorros, lentes de sol o incluso comprar agua afuera.

La situación parece haber llegado a un límite en el que los futbolistas tomarán decisiones drásticas. DT puede confirmar que los jugadores peruanos no solo renunciarían a la selección peruana, sino que también podría haber una huelga. “Siempre es una posibilidad (la huelga), pero paso a paso”, nos dijo Roberto Silva Pro, presidente de la Agremiación de Futbolistas (Safap).

Por su parte, el periodista Luis Carrillo Pinto, columnista también en este Diario, afirmó, a través de su cuenta oficial de X que “existe casi un 10% de jugadores que se han quedado sin trabajo en Liga 1 por esta disposición”.

Esta medida que se podría tomar hace recordar cuando en el 2003 se paralizó el Descentralizado con la huelga de futbolistas que reclamaba mejoras en la organización del torneo y la formalización de algunos manejos dentro de los clubes. En ese entonces había muchos equipos que hacían dobles contratos con los futbolistas.

¿Qué dicen desde la Federación?

El rumor que corre en el fútbol peruano está generando movimientos en la Videna. De hecho, el técnico de la selección peruana, Jorge Fossati, está al tanto de todo, aunque claramente no puede hacer nada de momento porque no hay nada oficial.

El problema es que no se ha hecho nada hasta ahora. Incluso un miembro del directorio tocó el tema en una sesión, pero no pasó nada. “Sé que hay un malestar enorme de los jugadores pero no estoy al tanto de alguna decisión de esta naturaleza”, nos dijeron desde la federación.

