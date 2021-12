La directiva de Unión Comercio había sacado del plantel al experimentado portero Exar Rosales hace algunos meses, explicando que el deportista había cometido “hechos que atentan contra el club”. El caso llegó hasta la Federación Peruana de Fútbol (FPF), que finalmente notificó la dura sanción sobre lo ocurrido.

Según se puede leer en el comunicado enviado en jueves 16 de diciembre, el guardameta fue hallado culpable de “amaño de partidos”, acusación que la dirigencia del ‘Poderoso de Alto Mayo’ había presentado. De acuerdo a la Comisión de Apelación de FPF, el futbolista quedará “inhabilitado de jugar al fútbol profesional por 10 años”.

Además, Exar Rosales tendrá la obligación de abonar una multa de cuatro Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Recordemos que el arquero de 37 años intentó limpiar su nombre y en octubre apeló, pero finalmente se determinó que “tenía responsabilidad sancionable por los hechos descritos”.

Debido a su edad, el portero podría pasar al retiro, luego de una larga trayectoria en clubes peruanos. Alianza Lima, Cienciano, Los Caimanes, Atlético Minero, Deportivo Municipal, Comerciantes Unidos, Juan Aurich, Ayacucho FC y Unión Comercio fueron algunos de sus equipos.

Exar Rosales quedó inhabilitado de jugar al fútbol profesional por los próximos 10 años. (Captura: FPF)

Exar Rosales había contado detalles de su caso

Hace poco más de tres meses, Exar Rosales contó algunos detalles que motivaron su separación de las filas de Unión Comercio. “El presidente me empezó a culpar de muchas cosas extradeportivas, me amenazó y me dijo que tres juveniles le comentaron que yo les había pedido empatar el primer tiempo contra Atlético Grau. Me parece extraño, porque es ilógico. Esos tres chicos no son del equipo titular”, explicó aquella vez para Las voces del fútbol.