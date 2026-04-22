La Comisión Nacional de Árbitros (Conar) dio a conocer la programación de árbitros para el cierre de la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2026, que se complementará entre miércoles y jueves y será clave en la lucha por conseguir el título.
Por ejemplo, Universitario recibe en el Estadio Monumental a Deportivo Garcilaso en un partido picante tras la salida de Javier Rabanal. Sebastián Lozano impartirá justicia, mientras que Milagros Arruela estará a cargo del VAR.
Por otro lado, Jesús Cartagena será el árbitro principal en el partido entre Atlético Grau y Sporting Cristal, programado para este miércoles en Sullana. La encargada del VAR será Rudy Méndez.
En tanto, Daniel Ureta fue designado para el duelo entre Comerciantes Unidos y Alianza Atlético, mientras que Micke Palomino estará a cargo del VAR. De igual manera, Walter Guadalupe dirigirá el choque entre Cusco FC y FC Cajamarca junto a Alejandro Villanueva en el VAR.
Finalmente, Bruno Pérez dirigirá el encuentro entre Los Chankas y Cienciano, que cerrará la jornada 10 con Robin Segura en el VAR. A continuación, conoce la programación completa de árbitros para la jornada 11:
Miércoles 22 de abril
- Comerciantes Unidos vs Alianza Atlético | Árbitro: Daniel Ureña, VAR: Micke Palomino
- Atlético Grau vs Sporting Cristal | Árbitro: Jesús Cartagena, VAR: Rudy Méndez
- Cusco FC vs FC Cajamarca | Árbitro: Walter Guadalupe, VAR: Alejandro Villanueva
- Universitario vs Garcilaso | Árbitro: Sebastián Lozano, VAR: Milagros Arruela
Jueves 23 de abril
- Los Chankas vs Cienciano - Árbitro: Bruno Pérez, VAR: Robin Segura
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