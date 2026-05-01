La Comisión Nacional de Árbitros (Conar) dio a conocer la programación de árbitros para el cierre de la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2026, que se complementará entre el sábado y lunes, y será clave en la lucha por conseguir el título.
Por ejemplo, Alianza Lima recibe en el Estadio Alejandro Villanueva a CD Moquegua. Bruno Pérez Gutierrez impartirá justicia, mientras que Augusto Menéndez estará a cargo del VAR.
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Por otro lado, Sebastián Lozano será el árbitro principal en el partido entre Sporting Cristal y Cusco FC, programado para este domingo. La encargada del VAR será Milagros Arruela.
En tanto, Jordi Espinoza fue designado para el duelo entre Juan Pablo II y Universitario, mientras que César García estará a cargo del VAR.
A continuación, conoce la programación completa de árbitros para la jornada 11:
Sábado 2 de mayo
- FC Cajamarca vs. Sport Boys | Árbitro: David Huamán, VAR: Junior Rivera
- ADT vs. Atlético Grau | Árbitro: Joel Alarcón, VAR: Fernando Legario
- Cienciano vs. Comerciantes Unidos | Árbitro: Alexander Blas, VAR: Julio Quiroz
- Alianza Lima vs. CD Moquegua | Árbitro: Bruno Pérez, VAR: Augusto Menéndez
Domingo 3 de mayo
- Sporting Cristal vs. Cusco | Árbitro: Sebastián Lozano, VAR: Milagros Arruela
- Juan Pablo II vs. Universitario | Árbitro: Jordi Espinoza, VAR: César García
- Alianza Atlético vs. Sport Huancayo | Árbitro: Víctor Cari, VAR: Robin Segura
- Melgar vs. UTC | Árbitro: Edwin Ordoñez, VAR: Alejandro Villanueva
Lunes 4 de mayo
- Los Chankas vs. Garcilaso | Árbitro: Jesús Cartagena, VAR: Rudy Méndez
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