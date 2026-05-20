La Comisión Nacional de Árbitros (Conar) dio a conocer la programación de árbitros para el cierre de la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2026, que se complementará entre el viernes y lunes, y será clave en la lucha por conseguir el título.

Por ejemplo, Moquegua CD recibe en el 25 de noviembre a Universitario. Kevin Ortega impartirá justicia, mientras que Junior Rivera estará a cargo del VAR.

Por otro lado, Michael Espinoza será el árbitro principal en el partido entre Alianza Lima y Los Chankas, programado para este sábado 23 de mayo. El encargado del VAR será David Huamán.

En tanto, Joel Alarcón fue designado para el duelo entre Sporting Cristal y ADT, mientras que Diego Haro estará a cargo del VAR.

A continuación, conoce la programación completa de árbitros para la jornada 16:

Viernes 22 de junio

Juan Pablo II vs. Melgar | Árbitro: Micke Palomino, VAR: Alejandro Villanueva

Sábado 23 de junio

Moquegua CD vs. Universitario | Árbitro: Kevin Ortega, VAR: Junior Rivera

Árbitro: Kevin Ortega, VAR: Junior Rivera UTC vs. Sport Boys | Árbitro: Edwin Ordoñez, VAR: César García

Árbitro: Edwin Ordoñez, VAR: César García Cusco FC vs. Atlético Grau | Árbitro: Jesús Cartagena, VAR: Fernando Legario

Árbitro: Jesús Cartagena, VAR: Fernando Legario Alianza Lima vs. Los Chankas | Árbitro: Michael Espinoza, VAR: David Huamán

Domingo 24 de junio

Sporting Cristal vs. ADT | Árbitro: Joel Alarcón, VAR: Diego Haro

Árbitro: Joel Alarcón, VAR: Diego Haro Sport Huancayo vs. Cienciano | Árbitro: Bruno Pérez, VAR: Walter Guadalupe

Árbitro: Bruno Pérez, VAR: Walter Guadalupe Alianza Atlético vs. FC Cajamarca | Árbitro: Augusto Menéndez, VAR: Julio Quiroz

Lunes 25 de junio

Comerciantes Unidos vs. Garcilaso | Árbitro: Pablo López, VAR: Milagros Arruela

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Tras marcar el gol del triunfo en Cusco, Marco Huamán se consagra como el Jugador @adidas de la Fecha 15, reconocimiento que destaca al mejor futbolista de la jornada en la #Liga1TeApuesto ⚽️#Creadoconadidas#ElADNdelHincha pic.twitter.com/I20PzbkWjg — Liga1 Te Apuesto (@Liga1TeApuesto) May 19, 2026

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