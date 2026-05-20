La Comisión Nacional de Árbitros (Conar) dio a conocer la programación de árbitros para el cierre de la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2026, que se complementará entre el viernes y lunes, y será clave en la lucha por conseguir el título.
Por ejemplo, Moquegua CD recibe en el 25 de noviembre a Universitario. Kevin Ortega impartirá justicia, mientras que Junior Rivera estará a cargo del VAR.
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Por otro lado, Michael Espinoza será el árbitro principal en el partido entre Alianza Lima y Los Chankas, programado para este sábado 23 de mayo. El encargado del VAR será David Huamán.
En tanto, Joel Alarcón fue designado para el duelo entre Sporting Cristal y ADT, mientras que Diego Haro estará a cargo del VAR.
A continuación, conoce la programación completa de árbitros para la jornada 16:
Viernes 22 de junio
- Juan Pablo II vs. Melgar | Árbitro: Micke Palomino, VAR: Alejandro Villanueva
Sábado 23 de junio
- Moquegua CD vs. Universitario | Árbitro: Kevin Ortega, VAR: Junior Rivera
- UTC vs. Sport Boys | Árbitro: Edwin Ordoñez, VAR: César García
- Cusco FC vs. Atlético Grau | Árbitro: Jesús Cartagena, VAR: Fernando Legario
- Alianza Lima vs. Los Chankas | Árbitro: Michael Espinoza, VAR: David Huamán
Domingo 24 de junio
- Sporting Cristal vs. ADT | Árbitro: Joel Alarcón, VAR: Diego Haro
- Sport Huancayo vs. Cienciano | Árbitro: Bruno Pérez, VAR: Walter Guadalupe
- Alianza Atlético vs. FC Cajamarca | Árbitro: Augusto Menéndez, VAR: Julio Quiroz
Lunes 25 de junio
- Comerciantes Unidos vs. Garcilaso | Árbitro: Pablo López, VAR: Milagros Arruela
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