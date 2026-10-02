El Torneo Clausura de la Liga 1 2026 entra en una nueva jornada con un partido que concentra todas las miradas. La fecha 15 tendrá como principal atractivo los duelos que definen el liderato, como los de Deportivo Garcilaso, Universitario y Alianza Lima.

La jornada comenzará el sábado 31 de ooctubre y se extenderá hasta el martes 3.

Programación de la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Sábado 31 de octubre

3:15 p.m. | Alianza Atlético vs. Juan Pablo II - Estadio Campeones del 36

Domingo 1 de noviembre

11:00 a.m. | CD Moquegua vs Los Chankas - Estadio 25 de noviembre

1:15 p.m. | Cusco vs. Sport Boys - Estadio Inca Garcilaso de la Vega

3:30 p.m. | Atlético Grau vs. Universitario - Estadio Mansiche

Lunes 2 de noviembre

11:00 a.m. | Sport Huancayo vs Melgar - IPD Huancayo

1:15 p.m. | UTC vs. Garcilaso - Estadio Héroes de San Ramón

3:30 p.m. | Sporting Cristal vs FC Cajamarca - Estadio Alberto Gallardo

Martes 3 de noviembre

3:00 p.m. | Comerciantes Unidos vs ADT - Estadio Juan Maldonado

8:00 p.m. | Alianza Lima vs. Cienciano - Estadio Alejandro Villanueva

¿Dónde ver los partidos de la Liga 1?

Todos los encuentros correspondientes a la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 podrán seguirse a través de L1 MAX.

La señal también estará disponible mediante Liga 1 Play, plataforma de transmisión en línea.