Conoce horarios, estadios y canales de TV de todos los partidos de la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1.(Foto: LFP)
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Por Redacción EC

El Torneo Clausura de la Liga 1 2026 entra en una nueva jornada con un partido que concentra todas las miradas. La fecha 15 tendrá como principal atractivo los duelos que definen el liderato, como los de Deportivo Garcilaso, Universitario y Alianza Lima.

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