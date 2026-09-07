El Torneo Clausura de la Liga 1 2026 entra en una nueva jornada con un partido que concentra todas las miradas. La fecha 9 tendrá como principal atractivo el clásico peruano entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, que se disputará este sábado 12 de setiembre en el estadio Alejandro Villanueva.

La jornada comenzará el viernes 11 de setiembre y se extenderá hasta el domingo 13. Sin embargo, quedará un partido pendiente para el miércoles 23 de setiembre, cuando ADT reciba a Cienciano en Tarma.

Alianza Lima vs. Universitario: el partido más esperado

El clásico peruano será el duelo central de la novena jornada del Torneo Clausura. Alianza Lima y Universitario se enfrentarán desde las 8:00 p.m. en el estadio Alejandro Villanueva.

Los dos tradicionales rivales del fútbol peruano afrontarán el encuentro con la necesidad de sumar una victoria para mantenerse en la pelea por el segundo certamen de la temporada.

El partido será uno de los cuatro compromisos programados para el sábado 12 de setiembre y cerrará la jornada sabatina.

Universitario derrotó 1-0 a Alianza Lima en el clásico del fútbol peruano. (Foto: ITEA Sport)

Programación de la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Viernes 11 de setiembre

3:00 p.m. | UTC vs. Juan Pablo II — Estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca — L1 MAX

7:00 p.m. | Cusco FC vs. Melgar — Estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco — L1 MAX

Sábado 12 de setiembre

10:30 a.m. | Los Chankas vs. FC Cajamarca — Estadio Los Chankas de Andahuaylas — L1 MAX

1:00 p.m. | Comerciantes Unidos vs. Sport Huancayo — Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra de Cutervo — L1 MAX

3:15 p.m. | CD Moquegua vs. Sporting Cristal — Estadio 25 de Noviembre de Moquegua — L1 MAX

8:00 p.m. | Alianza Lima vs. Universitario — Estadio Alejandro Villanueva — L1 MAX

Domingo 13 de setiembre

1:00 p.m. | Sport Boys vs. Deportivo Garcilaso — Estadio Miguel Grau del Callao — L1 MAX

3:15 p.m. | Atlético Grau vs. Alianza Atlético — Estadio Municipal Ambrosio Maco Arroyo ‘La Matanza’ de Piura — L1 MAX

Miércoles 23 de setiembre

3:00 p.m. | ADT vs. Cienciano — Estadio Unión Tarma — L1 MAX

La fecha 9 tendrá como principal atractivo el clásico peruano entre Alianza Lima y Universitario de Deportes. Foto: Liga 1

¿Dónde ver los partidos de la Liga 1?

Todos los encuentros correspondientes a la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 podrán seguirse a través de L1 MAX.

La señal también estará disponible mediante Liga 1 Play, plataforma de transmisión en línea.