Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: minuto a minuto del clásico por la jornada 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 desde el Monumental.
Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: minuto a minuto del clásico por la jornada 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 desde el Monumental.
Por Redacción EC

El Torneo Clausura de la Liga 1 2026 entra en una nueva jornada con un partido que concentra todas las miradas. La fecha 9 tendrá como principal atractivo el clásico peruano entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, que se disputará este sábado 12 de setiembre en el estadio Alejandro Villanueva.

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