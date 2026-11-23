La Liga 1 2026 empieza a definir a sus representantes para los torneos internacionales del próximo año. La goleada de Sport Huancayo por 4-1 sobre Universitario, en el estadio IPD de Huancayo, no solo le permitió quedarse con el Torneo Clausura, sino también asegurar su presencia en los playoffs por el título nacional y un lugar en la Copa Libertadores 2027.

El ‘Rojo Matador’ disputará las semifinales nacionales precisamente ante Universitario de Deportes. El ganador de esta definirá contra Alianza Lima el orden de los cupos de Perú 1 y Perú 2. El perdedor de la semifinal de los Playoff se quedará con el cupo de Perú 3. El cupo de Perú 4 lo obtuvo Melgar de Arequipa por su ubicación en la Tabla Acumulada.

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La clasificación de Sport Huancayo modificó también el panorama de los cupos internacionales. Deportivo Garcilaso, que tenía opciones de llegar a la Libertadores, finalmente se quedó sin ese boleto y disputará la Copa Sudamericana. A su lado estarán Sporting Cristal, Cusco FC y Cienciano, que aseguraron su presencia en el segundo torneo de clubes más importante del continente.

Así se repartirán los cupos peruanos para los torneos internacionales de 2027:

Perú 1 – Alianza Lima o ganador llave semifinal entre Universitario o Sport Huancayo

Perú 2 – Alianza Lima o ganador llave semifinal entre Universitario o Sport Huancayo

Perú 3 – Perdedor llave semifinal entre Universitario o Sport Huancayo (fase 2 de la Copa Libertadores)

Perú 4 – Melgar: fase 1 de la Copa Libertadores.

Copa Sudamericana: Deportivo Garcilaso, Sporting Cristal, Cusco FC y Cienciano.

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¿Cuánto dinero recibirán por clasificar?

La clasificación a los torneos internacionales también representa un importante ingreso económico para los clubes peruanos. La Copa Libertadores ofrece un premio de 3 millones de dólares por acceder a la fase de grupos, además de 340 mil dólares por cada partido ganado en esa instancia, según el esquema económico de la Conmebol para 2027.

En la Copa Sudamericana, el ingreso por disputar la fase de grupos es de 300 mil dólares, con un incentivo adicional de 125 mil dólares por cada victoria. Los clubes que participan en la primera fase también reciben un pago por ese encuentro, cuyo monto depende de su condición de local o visitante. Así, los representantes peruanos tendrán un incentivo deportivo y económico para buscar protagonismo internacional en 2027.