En la última fecha del torneo peruano, la información otra vez se centró en un hecho extrafutbolístico. Roberto Mosquera, técnico de Sporting Cristal, y Gerardo Ameli, técnico de Cienciano, fueron expulsados por el árbitro Jordi Espinoza, debido a un fuerte altercado al borde del campo, en el encuentro entre rimenses y cusqueños.

El hecho se ha comentado por varios días. En medio del barullo, lo que más se pudo escuchar fue a Mosquera diciéndole a Ameli: “Date cuenta, estás trabajando en mi país”. Sin embargo, la discusión tuvo mucho más palabras en caliente.

En este diario hemos podido acceder al informe arbitral de Jordi Espinoza, quien explicó con bastante detalle qué ocurrió en el estadio de San Marcos. Todo se inició con los reclamos reiterados de Gerardo Ameli al arbitraje y, específicamente, a algunos jugadores de Sporting Cristal. El entrenador imperial culpable a los jugadores celestes de fingir faltas o inducir al árbitro al error.

Aquí el detalle del informe arbitral de Jordi Espinoza.

Ameli lanzó adjetivos ofensivos y confrontacionales a Horacio Calcaterra y Omar Merlo. “Tírense igual que ellos. Ojo, esa es la fórmula. Que Calcaterra se tire está bien, pero a nosotros no nos dan ninguna por somos Cienciano y ellos Sporting Cristal”, fue uno de los primeros reclamos del entrenador rojo.

Dos minutos después, Ameli le dijo a Merlo: “Cállate, tú no eres nadie. Déjate de jo.... y hablas bolu...”. Eso fue lo que hizo explotar a Mosquera. Todo esto ocurrió en el minuto 42 del primer tiempo.

“Es momento que te calles. No te metas con mis jugadores. ¿Te puedes callar un momento? Date cuenta dónde estás trabajando. ¡Este es mi país! No le faltes el respeto a mis jugadores, ni mucho menos los insultes. Todo hablas, ya es hora que aprendas a respetar”, le dijo Mosquera a Ameli. Los dos fueron expulsados de inmediato. Aún no se ha determinado el tiempo de castigo. Mosquera ya envió comunicado pidiendo disculpas por el momento de descontrol.

Lima, 02 de Octubre de 2021 Roberto Mosquera perdió los papeles al término de la primera parte del Sporting Cristal vs. Cienciano por la fecha 14 de la Fase 2 de Liga 1. El DT celeste no aguantó más y recriminó fuertemente a Gerardo Ameli por sus constantes palabras en contra de los jugadores ‘bajopontinos’. Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec

