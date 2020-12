Conforme a los criterios de Saber más

Universitario de Deportes y Sporting Cristal vuelven a enfrentarse, en una definición por el título más deseado, después de 22 años. Durante la temporada demostraron ser los equipos más regulares y su presencia en esta instancia es más que justa. Los cremas buscarán la estrella 27 tras siete años, mientras que los celestes van por el título 20. Lo cierto es que en ambos planteles hay futbolistas que ya gritaron campeón y no precisamente con la camiseta que hoy representan. A continuación de repasamos a todos los que, desde mañana, buscarán ganar la Liga 1.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES: Roberto Mosquera, el perfil del entrenador que tentará ser bicampeón nacional

UNIVERSITARIO DE DEPORTES

NELINHO QUINA (4)

Nelinho Quina ya sabe lo que es campeonar con la 'U'. Lo hizo en 2009.

El hoy central crema debutó en Primera División con camiseta de Sporting Cristal. Fue en 2005, bajo la conducción de ‘Chemo’ del Solar. Ese año el equipo celeste se consagró ese año y, pese a que la ‘Moto’ no era titular ni mucho menos, se contabiliza como un palmarés para su carrera. En 2009 sí disfrutó en cancha lo que es salir campeón. Fue con Universitario de Deportes, que venció en la final a Alianza Lima, con Juan Reynoso como técnico. Quina peleaba el puesto de lateral izquierdo con Jesús Rabanal. En 2011 también tuvo el privilegio de dar la vuelta olímpica. Esta vez con camiseta de Juan Aurich de Chiclayo. Dirigido por el colombiano Diego Umaña, el ‘Ciclón’ venció por penales a Alianza Lima en el Estadio Nacional. Su último título nacional fue en 2015, con Melgar de Arequipa. También era batuteado por el ‘Cabezón’ Reynoso y, pese a no haber terminado la temporada en el ‘Dominó', el título también suma en su historial. Armando Alfageme, que debutó ese año, también gritó campeón.

ALEXANDER SUCCAR (2)

Alexander Succar va por su primer título con Universitario.

Alexander Succar debutó en el fútbol en 2014 y ese año salió campeón nacional. Fue con Sporting Cristal y dirigido por Daniel Ahmed. No era titular, pero alternaba en algunos partidos. Al año siguiente se fue a Cienciano del Cusco para tener continuidad y le fue bien. A tal punto que regresó a La Florida. En 2016, ya con el argentino Mariano Soso a la cabeza, Succar volvió a dar la vuelta olímpica con los celestes. Tampoco fue titular. Ahora, con camiseta de la ‘U’, el delantero va por su tercer título. Tampoco es indisctuible con los cremas, pero sí alterna más. Es la principal opción de cambio en ofensiva.

ALDO CORZO (1)

Aldo Corzo perdió la final de 2009 jugando por Alianza Lima. FOTO ROLLY REYNA EL COMERCIO

Aldo Corzo llegó a Universitario de Deportes en 2017 con la consigna de salir campeón con el equipo del cual es hincha. Sin embargo, en las tres temporadas anteriores falló en el intento. Esta es la primera vez que tiene la oportunidad de disputar una final con los cremas, aunque antes ya salió campeón nacional. En 2010 se consagró con la camiseta de San Martín, que derrotó a León de Huánuco y así consiguió su tercer título nacional. ‘Muelita’ era titular en el equipo del uruguayo Aníbal ‘Maño’ Ruiz. Diez años después buscar volver a gritar campeón otra vez.

JOSÉ CARVALLO (1)

José Carvallo cumplió un sueño al campeonar con la U en 2013. FOTO: ROLLY REYNA / EL COMERCIO

José Carvallo siempre confesó su hinchaje por Universitario. En 2013, en uno de los mejores momentos de su carrera, salió campeón nacional con los cremas. Él fue protagonista durante toda la campaña, pero más en la gran final que se disputó en Huancayo ante Real Garcilaso. Atajó dos penales en la definición y se convirtió en uno de los héroes de la estrella 26. Era dirigido por Ángel Comizzo. Diego Chávez y Rafael Guarderas también pertenecieron a ese plantel y van por otra hazaña.

ALEJANDRO HOHBERG (1)

El 'Enano' fue figura en el equipo de Pablo Bengoechea, en 2017.

El fútbol le cambió el rumbo de una manera inesperada. Alejandro Hohberg llegó a Alianza Lima tras descender con César Vallejo, en el 2016. El volante fue parte del plantel blanquiazul que consiguió el título nacional tras 11 años de espera y lo hizo como titular. Fue su primer logro en el fútbol peruano. Podría entrar a la lista selecta de futbolistas campeones en los ‘compadres’. Está a dos partidos de conseguirlo.

DONALD MILLÁN (1)

Donald Millán lleva 7 temporadas en el fútbol peruano. FOTOGRAFO: JESUS SAUCEDO / EL COMERCIO

El ‘Mago’ llegó a Perú en 2014 y paseó su fútbol en equipo de provincia. El año pasado se consagró campeón nacional con Deportivo Binacional, tras superar a Alianza Lima en los PlayOff. Donald Millán no solo dio la vuelta olímpica, sino también fue goleador y mejor futbolista de la temporada. Es por eso que este año llegó a Universitario, donde ha tenido regularidad y espera conseguir su segundo título consecutivo.

SPORTING CRISTAL

RENZO REVOREDO (4)

El primer título nacional de Revoredo fue en 2009. FOTO: SEBASTIAN CASTAÑEDA / EL COMERCIO

Es uno de los futbolistas más resistidos, pero su trayectoria siempre ha sido impecable. Renzo Revoredo siempre destacó en los equipos donde jugó. Su primer título nacional fue con Universitario de Deportes, en 2009. Con Juan Reynoso como técnico, ‘Revoretor’ alternaba con Giancarlo Carmona la posición de lateral derecho. Luego llegó a Sporting Cristal, donde salió campeón en 2014 (con Daniel Ahmed), 2016 (con Mariano Soso) y 2018 (con Mario Salas). Siempre como titular en el equipo celeste.

JORGE CAZULO (4)

Jorge Cazulo llegó al Perú para jugar en César Vallejo de Trujillo.

Jorge Cazulo es historia viva en Sporting Cristal. El ‘Piqui’ llegó al Rímac con Roberto Mosquera como técnico, en 2012. El DT lo utilizó por primera vez como volante central y el uruguayo siempre respondió. Así ganó el título nacional ese año. Luego lo hizo en 2014, 2016 y 2018. Es el actual capitán y este año no ha sido indiscutible en el once inicialista, pero sí una pieza decisiva. Ya no juega como ‘6′, sino con libertad para sumarse al ataque. Va por su quinto título con Cristal.

HORACIO CALCATERRA (3)

Horacio Calcaterra llegó en 2011 para jugar en Unión Comercio.

Horacio Calcaterra ha tenido una carrera exitosa en el fútbol peruano. A Sporting Cristal llegó en 2013, proveniente de la ‘U’. Recién en 2014 pudo festejar su primer título nacional, con Daniel Ahmed como técnico. Luego lo hizo en 2016 con Mariano Soso y 2018 con Mario Salas. Sus buenas actuaciones lo llevaron, incluso, a la selección nacional. Hoy es el segundo capitán del equipo y es querido por la afición bajopontina.

CHRISTOFER GONZALES (1)

Christofer Gonzales debutó en Primera División en 2012. FOTO: ERNESTO ARIAS / EL COMERCIO

‘Canchita’ fue parte del equipo de Universitario de Deportes que conquisto la estrella 26 con Ángel Comizzo como técnico. Christofer Gonzales fue una de la revelaciones en esa temporada y terminó jugando como titular. Llegó a Sporting Cristal en 2019 y buscará el segundo título nacional de su carrera, justo ante el equipo que lo catapultó a la fama. Nilson Loyola es otro jugador del plantel actual que ya salió antes campeón con otro equipo: fue en 2015 con Melgar.

EMANUEL HERRERA (1)

Emanuel Herrera fue goleador nacional en 2018 y 2020. (Foto: GEC)

El delantero argentino llegó a Sporting Cristal a inicio de 2018. Antes había jugado en Melgar de Arequipa, donde tuvo una corta, pero aceptable actuación. Emanuel Herrera fue pieza clave del chileno Mario Salas en el titulo nacional de ese año. El ‘Tanque’ anotó 40 goles, estableciendo el récord histórico (superó los 37 que hizo Eduardo Esidio con la ‘U’ en 2000). Este año, ya recuperado de una lesión que no le permitió mostrar su nivel en 2019, también ha sido protagonista del cuadro cervecero, a tal punto de ser el futbolista más influyente de la temporada. Va por su segundo título nacional.

OMAR MERLO (1)

Omar Merlo llegó a Sporting Cristal en 2018 por pedido de Mario Salas. (Foto: GEC)

Fue la solución que tanto espero Sporting Cristal en los últimos años. Omar Merlo llegó al Perú en 2018 con la gran responsabilidad de asumir un puesto donde los celestes habían sufrido demasiado: la zaga central. El argentino respondió con creces y no solo mostró seguridad, sino también fue uno de los guías para conseguir la estrella 19. Todo indica que este será su último año en La Florida y buscará irse como campeón. Otros jugadores que ganaron un título con Cristal fueron Johan Madrid, Gianfranco Chávez y Martín Távara (todos en 2018).

MÁS EN DT

VIDEO RELACIONADO

Fútbol peruano: Sporting Cristal vence 2-1 a Universitario en primera final