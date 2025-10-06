Universitario de Deportes es el gran favorito para quedarse con el Torneo Clausura, pero al acecho se encuentran Cusco FC, ADT y Sporting Cristal. (Imagen: Liga 1)
Universitario de Deportes es el gran favorito para quedarse con el Torneo Clausura, pero al acecho se encuentran Cusco FC, ADT y Sporting Cristal. (Imagen: Liga 1)
El Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto va entrando en la zona final y ya podemos visualizar a los favoritos para alzarse con el segundo torneo del año. Universitario de Deportes se erige en la cima del tabla de posiciones, pero Cusco FC, ADT y Sporting Cristal están a la espera de un tropiezo.

La ‘U’ le saca ocho puntos de ventaja a su principal perseguidor Cusco FC, aunque con un partido más. ADT, el tercero en la tabla se encuentra a diez unidades, y Sporting Cristal, a 11.

A continuación, te compartimos los partidos que le restan a cada uno de los cuatro clubes que se mantienen en la parte alta de la tabla.

Universitario de Deportes: 30 puntos

  1. Sporting Cristal (visita)
  2. Ayacucho (local)
  3. ADT (visita)
  4. Garcilaso (local)
  5. Los Chankas (visita)

Cusco FC: 22 puntos

  1. Comerciantes Unidos (local)
  2. Cienciano (visita)
  3. Atlético Grau (local)
  4. Alianza Universidad (visita)
  5. Sport Boys (local)
  6. Sport Huancayo (visita)

ADT: 20 puntos

  1. Ayacucho (visita)
  2. Universitario (local)
  3. Garcilaso (visita)
  4. Los Chankas (local)
  5. Comerciantes Unidos (visita)

Sporting Cristal: 19 puntos

  1. Universitario (local)
  2. Garcilaso (visita)
  3. Los Chankas (local)
  4. Comerciantes Unidos (visita)
  5. Cienciano (local)
  6. Atlético Grau (visita)

