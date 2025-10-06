El Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto va entrando en la zona final y ya podemos visualizar a los favoritos para alzarse con el segundo torneo del año. Universitario de Deportes se erige en la cima del tabla de posiciones, pero Cusco FC, ADT y Sporting Cristal están a la espera de un tropiezo.

La ‘U’ le saca ocho puntos de ventaja a su principal perseguidor Cusco FC, aunque con un partido más. ADT, el tercero en la tabla se encuentra a diez unidades, y Sporting Cristal, a 11.

A continuación, te compartimos los partidos que le restan a cada uno de los cuatro clubes que se mantienen en la parte alta de la tabla.

Universitario de Deportes: 30 puntos

Sporting Cristal (visita) Ayacucho (local) ADT (visita) Garcilaso (local) Los Chankas (visita)

Cusco FC: 22 puntos

Comerciantes Unidos (local) Cienciano (visita) Atlético Grau (local) Alianza Universidad (visita) Sport Boys (local) Sport Huancayo (visita)

ADT: 20 puntos

Ayacucho (visita) Universitario (local) Garcilaso (visita) Los Chankas (local) Comerciantes Unidos (visita)

Sporting Cristal: 19 puntos

Universitario (local) Garcilaso (visita) Los Chankas (local) Comerciantes Unidos (visita) Cienciano (local) Atlético Grau (visita)

