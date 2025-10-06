El Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto va entrando en la zona final y ya podemos visualizar a los favoritos para alzarse con el segundo torneo del año. Universitario de Deportes se erige en la cima del tabla de posiciones, pero Cusco FC, ADT y Sporting Cristal están a la espera de un tropiezo.
La ‘U’ le saca ocho puntos de ventaja a su principal perseguidor Cusco FC, aunque con un partido más. ADT, el tercero en la tabla se encuentra a diez unidades, y Sporting Cristal, a 11.
A continuación, te compartimos los partidos que le restan a cada uno de los cuatro clubes que se mantienen en la parte alta de la tabla.
Universitario de Deportes: 30 puntos
- Sporting Cristal (visita)
- Ayacucho (local)
- ADT (visita)
- Garcilaso (local)
- Los Chankas (visita)
Cusco FC: 22 puntos
- Comerciantes Unidos (local)
- Cienciano (visita)
- Atlético Grau (local)
- Alianza Universidad (visita)
- Sport Boys (local)
- Sport Huancayo (visita)
ADT: 20 puntos
- Ayacucho (visita)
- Universitario (local)
- Garcilaso (visita)
- Los Chankas (local)
- Comerciantes Unidos (visita)
Sporting Cristal: 19 puntos
- Universitario (local)
- Garcilaso (visita)
- Los Chankas (local)
- Comerciantes Unidos (visita)
- Cienciano (local)
- Atlético Grau (visita)
