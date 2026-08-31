Por Marco Quilca León

El Callao esperó 19 años para volver a vivir una tarde así. El último recuerdo de Sport Boys venciendo a Sporting Cristal comenzaba a quedar demasiado lejos, convertido casi en una historia que se contaba de generación en generación. Hasta que Hernán Da Campo apareció en los descuentos del primer tiempo (45’+1’), sacó un derechazo desde fuera del área y provocó que el Miguel Grau explotara.

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