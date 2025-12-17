¿Quién fue el mejor arquero de la Liga 1? ¿Diego Enríquez o Pedro Díaz? Las métricas más exhaustivas de los dos arqueros de la Selección Peruana

Es el titular indiscutible de aquí hasta el 2030. O hasta que decida que un día sea el final de su carrera. Si quisiera seguir por más tiempo, probablemente, nadie se lo discutiría a Pedro Gallese. ¿Por qué nunca llegó a Europa? Será uno de unos misterios de resolver del fútbol, pues se trata del tercer mejor portero de Sudamérica, solo detrás de Alisson Becker y Dibu Martínez. Para nadie es un secreto a voces que el portero del Orlando City es inamovible en el arco de la Selección Peruana, no importando su edad (35), pero de cara a un nuevo proceso, ¿quiénes serán los que estrenen con él en Videna? ¿quiénes podrían reemplazarlo de cara a una lesión o suspensión?

A falta de ver el desenlace de Diego Romero para el próximo año, segundo en Banfield y sin minutos ante el enorme presente de Facundo Sanguinetti, Diego Enríquez (23) y Pedro Díaz (27) son las opciones más claras a la fecha, dado que Carlos Cáceda (Melgar) ha perdido mucho terreno en el último tramo.

Con participación del arquero de Sporting Cristal en los últimos amistosos FIFA y la presencia del de Cusco FC en el banco de suplentes en el primer amistoso ante Chile, es confirmado que ambos lucharán por un lugar para el próximo año, aunque ¿quién lo ha hecho mejor –hasta la fecha- en la Liga 1? Aquí presentamos una data explícita de Max Lab, proyecto de 1190 Sports, en cuanto a métricas más especializadas que las más comunes: goles recibidos, partidos jugados, entre todas estadísticas.

¿Qué son los goles esperados concebidos de remates a puerta? Es la métrica que refleja la cantidad de goles que debió haber concedido un arquero en base a la calidad y posición de los remates que recibió a puerta de sus rivales, en donde no contempla los desviados en donde no hizo falta su intervención. Del mismo modo, ¿qué son los goles evitados? Un poco más simple: es la métrica que mide la cantidad de goles que evitó un guardameta. Ello surge a raíz del cálculo de los goles esperados concedidos de remates a puerta recibido menos los goles que terminó recibiendo al final. Así analizaremos el presente de ambos jugadores en la Primera División.

Las estadísticas de Pedro Díaz y Diego Enríquez, según el laboratorio de MAX Lab. (Diseño: Christian Marlow/GEC)

Enríquez vs. Díaz en el arco

Dentro de la estadística del laboratorio, que también se les otorga semanalmente a los clubes, Díaz es el tercer arquero con mayor cantidad de goles evitados (9.17) en el fútbol peruano, detrás de Álvaro Villete (10.39) y Patrick Zubczuk (9.29). De acuerdo con Max Lab, el portero debió haber concedido 38.17 goles, pero recibió tan solo 29 en la presente temporada. El guardameta cervecero, por su lado, tiene un índice negativo de goles evitados (-1.40), pues recibió más (31) de lo que debería haber concedido (29.60).

¿El registro es concluyente? Tan solo muestra la relevancia que ha tenido el dirigido de Miguel Rondelli, que ha intervenido más a favor de los suyos, tomando en cuenta que también es el arquero con mayor porcentaje de atajadas (81.5%) del campeonato y que despejó más centros (24) junto a Guillermo Viscarra (20).

En otras palabras, el rendimiento no es concluyente en base al ojo en el transcurso del partido, sino también en base al informe y la data post partido. En lo que va del año, Díaz realizó siete atajadas a remates desde menos de siete metros de distancia, mientras que Enríquez solo dos. Es decir, Díaz intervino con éxito en más situaciones de alta dificultad.

¿Cómo se encuentran ambos con pies, un requisito cada vez más pedido? Aquí, el portero de Cristal es el arquero con mayor precisión de pase del campeonato (82.5%), mayor eficacia de pases largos de más de 32 metros (49.2) y el que más porcentaje de pases completados hacia el último tercio con 38.1. En conclusión, podríamos estar hablando del arquero con mejor juego por abajo de todo el campeonato.

Por su parte, Díaz es el arquero que más entró en contacto con el balón y el que más pases completó este año: 49.0 toques y 30.3 entregas correctas por partido en promedio.

Asimismo, ambos cuentan con una buena cantidad de vallas invictas: 14 y 13, respectivamente. En ese sentido, estamos ante la presencia de los dos mejores arqueros del torneo. ¿Lo destacable? Ambos son peruanos. ¿El mejor? Por ahora, todo puede ser una cuestión de gustos, aunque ciertamente Díaz ha sido más decisivo.

*La información fue aportada por MAX LAB, un proyecto de 1190 Sports que busca mejorar al fútbol peruano y sus clubes en el acceso a la tecnología y el manejo de datos, que impacta directamente sobre el rendimiento de los jugadores.

