Reimond Manco denunció maltratos por parte de la directiva de Binacional en junio de este año. Ante ello, El volante decidió dar un paso al costado y desvincularse del club por el mal manejo que tenía el club puneño. De inmediato, consiguió un nuevo equipo: Atlético Grau de Piura. Sin embargo, existieron otro tipo de ofertas.

“Rescindí con Binacional y tenía una propuesta en Ecuador, pero me llamó Rafo (Castillo, técnico de Grau), me explicó la idea que tiene, él me a dirigido, yo sé cómo le gusta jugar a él y sé que confía en mí. A mí me gusta jugar con confianza”, dijo Reimond en conversación con ‘El Tridente Depor’.

“A Ecuador preferí no ir, me seducía mucho, pero preferí no ir debido a la situación de la pandemia. Me salió de Rafo, la diferencia económica no era mucha así que preferí quedarme y terminar el año bien en Perú y ver la posibilidad del próximo año irme afuera”, agregó.

Prefiere no referirse al ‘Caso Deza’.

Deza dejó Alianza Lima, club en el que debutó Reimond, en junio de este año por sus constantes indisciplinas y aterrizó en Binacional, equipo del que Manco, se despidió. El volante prefirió no comentar sobre el tema.

“Soy el menos indicado de emitir una opinión porque no me gusta hablar de los compañeros, pero deportivamente hablando es mucho jugador. Ahora, lo otro a todos nos llega a pasar en algún momento. El tema no es tropezarte, es ver cómo te levantas y lo asumes. Yo pienso que él pudo reflexionar y por su bien y el de su familia, espero que esta vez se plante. Si juega como sabe la va a romper porque es un gran jugador”, dijo ‘Rei'.

