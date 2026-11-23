Ricardo Salcedo, mediocampista de Sport Huancayo, destacó la campaña que permitió conquistar el Torneo Clausura 2026 y reconoció el esfuerzo colectivo para alcanzar este importante objetivo.

“Muy contento con la actuación en general del equipo, hicimos un gran partido, sabíamos lo que nos jugábamos, sabíamos que era el partido más importante de la historia del club, lo tomamos como tal y gracias a Dios se dio el resultado, hicimos un gran partido y fuimos justos ganadores del campeonato”, manifestó a Radio Ovación.

El volante también respondió a los comentarios previos al encuentro y resaltó los resultados conseguidos durante el tramo decisivo del campeonato. “Ganamos 10 de los últimos 11 partidos y eso dice mucho de nuestro trabajo, del grupo, del equipo y del merecimiento que tenemos de ganar el campeonato”.

Finalmente, explicó que el duelo de la semifinal de ida ante Universitario, que se jugará en Huancayo este domingo 29, va a ser completamente diferente al del 4-1.

“Siempre hay cosas por mejorar, aún en la victoria, tenemos que ser conscientes que el partido que viene va a ser totalmente diferente al de ayer. Hay que mejorar los temas de atención, el gol que nos hacen pudimos haberlo evitado, tenemos que hacer un partido igual o mejor al de ayer para sacar una diferencia”.