El partido no empezaba pero ya se podía sentir como la tensión cortaba el fuerte viento como un filoso cuchillo. No era para menos. Sporting Cristal y Cienciano se jugaban muchas cosas en el estadio San Marcos. El primero necesitaba ganar para acercarse al líder de la fase 2, Alianza Lima; y el segundo, para seguir soñando con alcanzar un cupo a la Copa Libertadores del próximo año. Pero todo empeoró en los últimos minutos del primer tiempo.

Cuando el reloj marcaba el minuto 42, el árbitro Jordi Espinoza paró la acciones de un encuentro que ya iba 1-0 a favor de los incaicos. La atención se trasladó del césped sintético y la zona de los técnicos. Y los protagonistas dejaron de ser los 22 jugadores y pasaron a ser las dos cabezas de ambos equipos: Roberto Mosquera y Gerardo Ameli.

De acuerdo al periodista de GolPerú, Javier Sáenz, quien cubría el partido a ras de cancha, Mosquera se enfureció con su colega por las quejas que este último gritaba al juez principal involucrando a los futbolistas rimenses. “¿Te puedes callar un momento?”, le habría gritado, mientras el argentino ni se inmutaba y seguía en cuclillas mirando lo que pasaba en el gramado. “Date cuenta donde estás trabajando, este es mi país” , agregó.

Tras la fuerte gresca verbal, Espinoza decidió expulsar a ambos entrenadores y luego de unos minutos se reanudaron las acciones. Cienciano terminó llevándose la victoria por 2-1 y dejando a Sporting Cristal casi sin chances de igualar a Alianza Lima en la cima de la fase 2.

Ya finalizado el partido, el asistente técnico del equipo celeste, Claudio Bustamante habló en entrevista a GolPerú: “No olvidemos que estamos hablando de una persona con una moral intachable como Roberto Mosquera. Es un ejemplo de ser humano, con personas así hay que ser cuidadosos”. “Nosotros como institución nos enfocamos solo en lo deportivo, seguramente después el club se manifestará con un comunicado”, agregó.

Más allá de lo entretenido que fue el cotejo, la pelea de los entrenadores se llevó todas las luces, lamentablemente. A lo largo de su historia, el fútbol peruano ha sido testigo de este tipo de situaciones. Por eso a continuación repasamos algunos más recordados del último tiempo.

El cabezazo de Company

Las cámaras de televisión se olvidaron del recorrido de la pelota e inmediatamente apuntaron hacia el área de los bancos de suplentes. Miguel Company, entrenador de Universitario, tiró un cabezazo contra Jorge Luis Fleitas, preparador físico de Sporting Cristal. Este, sin embargo, no alcanzó a impactar en el rostro del argentino, quien reaccionó de la misma manera, aunque también sin éxito. Entonces, empezó la gresca.

“Ambos se estaban hablando, una o dos jugadas antes. Recuerdo que Company salió disparado hacia Fleitas, como para agarrarlo ‘frío’. El argentino no pensaba que Miguel iba a llegar a tanto. En realidad, creo que Fleitas se salvó porque la banca de Cristal y la ‘U’ convirtieron el episodio en una trifulca. Pero Company ya había dado el primer golpe”, contó hace algunos años Elkin Sotelo, periodista que estuvo presente en aquel 2-2 entre ambos por la Libertadores, un 17 de marzo de 1999.

Al cabezazo le siguieron patadas y golpes de puños en medio de una bronca entre los jugadores suplentes de ambos equipos. “Sinceramente ese día el partido estaba muy caliente. Él se me vino encima y yo reaccioné, fueron unos cabezazos, no golpes, por si acaso . Pero ahora (con Company) somos buenos amigos”, recordó Fleitas en una entrevista con “El Bocón”.

Alfonso Grados, presidente de Cristal en ese entonces, aseguró que denunciaría a Miguel Company por el incidente. Y así lo hizo. Minutos después del final del partido, en la comisaría de Petit Thouars, los rimenses denunciaron lo sucedido a la policía. Company, unos días más tarde, explicó que él se había criado en un barrio del Rímac en el que aprendió a pelear.

Momento exacto en el que Company le propina un cabezazo a Fleitas. (Foto: Archivo El Comercio)

“Me la pusiste a mí, a mí que soy tu amigo”

Una frase que tocó hueso. El 27 de octubre de 1996, Sporting Cristal, dirigido por Sergio Markarián, se enfrentó a Universitario del argentino Eduardo Luján Manera en el Estadio Nacional por la penúltima fecha del Descentralizado. Los cremas debían ganar para conservar una remota esperanza de título y evitar que los rimenses celebraran el tricampeonato en su cara. Sin embargo, no lo consiguió: empataron 1-1.

Pero más allá del resultado, la consagración se vio manchada por una de las peleas más recordadas de la década del 90. Vale decir que aquel fue uno de los encuentros más polémicos de la historia del fútbol peruano contemporáneo. La creciente rivalidad entre cremas y rimenses, la herida fresca de la Libertadores y la presencia de Markarián en el banquillo celeste fueron algunos de los factores que propiciaron lo que al final ocurrió.

El ingrediente final lo puso el árbitro Jorge Torres. Primero con una descalificadora falta de Pedro Garay sobre Luis Guadalupe que no sancionó con expulsión cuando los cremas ganaban 1-0. Y segundo, con un andar sobreactuado que crispó aún más los nervios de los jugadores y que debilitó su capacidad de sanción. Los dos penales cobrados a favor de los rimenses, casi consecutivos, estuvieron amparados en el reglamento, pero ya el propio árbitro se había puesto la soga al cuello. Y pasó lo que todo el mundo sabe de memoria: el segundo penal no se pateó, el partido concluyó con el 1-1 minutos antes de cumplirse el tiempo reglamentario, y Cristal dio la vuelta en un terreno de juego invadido y dividido entre festejos, grescas e insultos.

Con el partido terminado y la cancha en estado de ebullición, Manera, que había tenido un incidente minutos antes con un camarógrafo, se encontró con Sergio Markarián. Todo parecía estar en paz. El argentino saludó al entrenador uruguayo, le dio un abrazo y lo felicitó. Pero cuando estaba por alejarse le lanzó una frase tan sorpresiva como envenenada: “ ¡Esas cosas no se hacen. Me la pusiste a mí, a mí que soy tu amigo. Ojo eh, ojo! ”, le increpó ante la atónita expresión de Markarián. Tiempo después, ya en su país, confesó en una entrevista haberse arrepentido de aquel incidente.

Comizzo, los estragos de una final perdida

Las frases provocativas entre Ángel Comizzo, extécnico de Universitario, y Roberto Mosquera, entrenador de Sporting Cristal, han caracterizado el cruce entre ambos. Sobre todo luego de los incidentes en la final de la Liga 1 del 2020, en la que Cristal se impuso a la ‘U’ y se proclamó campeón.

En la segunda final disputada en el Estadio Nacional, el técnico argentino protagonizó una pelea con Augusto Rosell, preparador de arqueros del elenco bajopontino, quien le recriminó al DT por supuestamente decirle a sus jugadores “ no tengan miedo, rómpelo ” luego del ingreso de Christofer Gonzáles al campo.

Ángel Comizzo tuvo un altercado con Sporting Cristal en la final de la Liga 1 2020.

“Yo le doy la espalda a ese tipo de conductas, porque tengo otra y porque todo mi país está viendo una final del torneo local, con el respeto y la galanura que millones de personas, que estaban viendo por TV, se merecen. No puedo defender esos niveles de peleas públicas, no me gusta estar inmiscuido en cosas que no están al lado del respeto. Yo hablo bien del rival, yo recibo mi medalla cuando quedo segundo”, dijo Mosquera días después en una entrevista con El Comercio.

Comizzo no fue a recibir la medalla de subcampeón y no quiso declarar a la prensa en esos días. El argentino dejó el cuadro de Ate en agosto pasado, luego de perder el clásico ante Alianza Lima.

