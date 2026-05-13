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SAFAP acusa a UTC de poner “en peligro al fútbol peruano” por acudir a la justicia ordinaria. (Foto: UTC)
SAFAP acusa a UTC de poner “en peligro al fútbol peruano” por acudir a la justicia ordinaria. (Foto: UTC)
Por Redacción EC

La Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP) lanzó un duro pronunciamiento contra UTC de Cajamarca y aseguró que el club está “poniendo en peligro al fútbol peruano”. El conflicto surge luego de que la institución recurriera a la justicia ordinaria para evitar sanciones relacionadas con incumplimientos de pago.

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