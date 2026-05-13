La Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP) lanzó un duro pronunciamiento contra UTC de Cajamarca y aseguró que el club está “poniendo en peligro al fútbol peruano”. El conflicto surge luego de que la institución recurriera a la justicia ordinaria para evitar sanciones relacionadas con incumplimientos de pago.

Según explicó SAFAP, el Estatuto de la Federación Peruana de Fútbol establece que las controversias económicas o contractuales entre clubes y jugadores deben resolverse únicamente en la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas (CCRD). Este organismo arbitral es reconocido oficialmente por la FPF.

La agremiación detalló que UTC, mediante su presidente Osías Ramírez, presentó una acción de amparo ante el Segundo Juzgado Civil de Cajamarca. Con ello, el club buscó frenar las sanciones impuestas tras resoluciones emitidas por la CCRD debido a deudas pendientes.

En su comunicado, SAFAP recordó que la FIFA prohíbe expresamente que los clubes afiliados acudan a la justicia ordinaria en asuntos que pueden resolverse por la vía arbitral. Por ello, exigió a la FPF hacer respetar sus normas y advirtió que este caso podría traer consecuencias internacionales para el fútbol peruano.

La Agremiación también recordó que Osías Ramírez forma parte del directorio de la propia FPF, algo que consideran un agravante dentro del conflicto. “Los futbolistas profesionales no nos vamos a quedar observando cómo un club destruye nuestro fútbol”.

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